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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

Bakanlık, Türk müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:56
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Volkan Konak, müziği ile Türk kültürüne önemli katkılarda bulunmuş bir sanatçı olarak daima hatırlanacak.

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