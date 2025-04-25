Kültürel Mirasın İadesi: 23 Yılda 13 Bin Eser Türkiye'ye Döndü

Kültürel Mirasın Geri Dönüşü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yoğun çabalar sonucunda, 2002-2025 yılları arasında 13 bin 283 yasa dışı yurt dışına çıkartılan eser Türkiye'ye kazandırıldı. Bu eserler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili kurumların işbirlikleriyle yeniden anavatanına döndü.

Öne Çıkan Eserler

Geri dönen eserler arasında, Altın Taç yer alıyor. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen altın tacın kesin Türkiye kökenli olduğu, bilimsel ve yasal delillerle ispatlandı. 5 Aralık 2017'de mahkeme kararıyla mülkiyeti Türkiye'ye verildi ve 18 Ocak 2018'de iade edildi.

Yine, ABD'den iade edilen 12 parça mozaik, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmekte. 2012 yılında Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde bulunan bu önemli eserler, 26 Kasım 2018'de yurda kazandırıldı.

Bir diğer önemli eser ise, Lidya Yazıtı. M.S. 215-216 yıllarına tarihlenen bu eser, 23 Eylül 2020'de İtalya'dan Türkiye'ye iade edilerek Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başladı.

Ayrıca, Kybele Heykeli ve Gaga Ağızlı Testi gibi Anadolu'nun geçmişini yansıtan eserler de geri kazanıldı. Gösterim ve sergileme alanındaki katkıları önemli bir değer taşımaktadır.

Uluslararası İşbirlikleriyle Eserlerin İadesi

Hırvatistan'da bulunan Anadolu kökenli eserler, 1 Aralık 2021 tarihinde iade edildi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde koruma altına alındı. Ayrıca, İngiltere'den gelen Eros Başı, 10 Haziran 2023'te Türkiye'ye iade edilerek İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünya genelindeki çeşitli ülkelerle kurduğu işbirlikleri ve yürüttüğü diplomatik süreçler, kültürel mirasın korunması ve geri kazandırılmasında önemli bir rol oynadı.

Sonuç

23 yıl içinde gerçekleştirilen bu iade süreçleri, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve yaşatılması açısından büyük bir başarı öyküsü olarak değerlendiriliyor. Geçmişe sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için atılan bu adımlar, kültürel değerlerimizin önemi ve uluslararası işbirliğinin faydalarını ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yoğun girişimler sonucu, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 13 bin 283 eser, 2002-2025 yılları arasında yurda kazandırıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, ilgili bakanlıklar ve kurumların koordineli çalışmalarıyla, yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserler ana vatanına geri döndürülüyor. ABD'deki Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde tespit edilen ve Manisa'daki Bintepeler Nekropol Alanı kökenli olduğu belirlenen kolye, geçen yıl yurda getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yoğun girişimler sonucu, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 13 bin 283 eser, 2002-2025 yılları arasında yurda kazandırıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, ilgili bakanlıklar ve kurumların koordineli çalışmalarıyla, yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserler ana vatanına geri döndürülüyor. ABD'deki Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde tespit edilen ve Manisa'daki Bintepeler Nekropol Alanı kökenli olduğu belirlenen kolye, geçen yıl yurda getirildi.