KUMSmall Kitap Fuarı 19-28 Aralık'ta: 100’den Fazla Yazar, 250 Yayın Evi

KUMSmall Kitap Fuarı 19-28 Aralık'ta

Fuarın öne çıkanları

KUMSmall Kitap Fuarı, 19-28 Aralık tarihleri arasında KUMSmall Mobilya AVM’de kapılarını açıyor. Etkinlik, 100’den fazla yazar ve 250 yayın evi ile kitapseverleri bir araya getirecek.

Açılış, 19 Aralık Cuma günü saat 11.00’de yapılacak törende gerçekleşecek. Fuara, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 stantta 250 yayın evi katılıyor.

Fuar kapsamında Mete Yarar, Mehmet ali Bulut, Zekeriya Efiloğlu, Engin Alan, Oytun Erbaş, İslam Memiş, Saniye Bencik Kangal, Cihat Yaycı, Sıtkı Aslanhan, Dilek Cesur, Serhat Yabancı, Murat Akan, Altay Cem Meriç, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Melih Tuğtağ, Kum Sanat gösterisiyle Tarkan Köylü, Prof. Dr. Serhat Fındık, Andosirvan Miandji ve Hatice Nur Ege’nin de aralarında bulunduğu 100’den fazla yazar katılacak. KUMSmall Kitap Fuarı, 10 gün sürecek.

Mobilya, moda, lezzet ve eğlencenin merkezi KUMSmall AVM, fuar boyunca aynı zamanda kitabın merkezi olacak. Yazarlar 10 gün boyunca okurlarla buluşacak, kitaplarını imzalayacak ve söyleşilere katılacaklar.

