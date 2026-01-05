Künkcü: Ankara’da Başa Baş Mücadele — Nazilli Berberler Genel Kurulu

Künkcü: Ankara’da Başa Baş Bir Mücadele Veriyoruz

Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulunda konuşan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, zaman zaman eleştirilere maruz kaldıklarını ancak bunun çalışmaların durduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Künkcü, "Bu mücadele bazen sessiz yürütülür. Ancak bu, çalışılmadığı anlamına gelmez. Ankara’da başa baş bir mücadele veriyoruz" dedi.

Genel Kurulda Kararlılık ve Destek Mesajları

Genel kurulun divan başkanlığını üstlenen Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş Karataş, esnafın sorunlarının Ankara’da kararlılıkla takip edildiğini belirtti. Karakaş, Künkcü’nün her Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kurul toplantısında Aydın ve bağlı odaların sorunlarını belge, bilgi ve tutanaklarla gündeme taşıdığını ifade ederek, "Biz Ankara’da esnafımız için varız. Muhammet Ali Künkcü de Ankara’da sizler için var" dedi.

Somut Kazanımlar ve Süregelen Çalışma

Künkcü, yürütülen çalışmaların her zaman sahada görünmeyebileceğini, ancak Ankara’da yoğun ve kararlı bir mücadele verildiğini belirtti. Zaman zaman eleştirilerle karşılaştıklarını yineleyen Künkcü, "Bu mücadele bazen sessiz yürütülür. Ancak bu, çalışılmadığı anlamına gelmez. Ankara’da başa baş bir mücadele veriyoruz" ifadelerini tekrar etti.

Başkan Künkcü, son dönemde yapılan düzenlemelerin mücadelelerinin somut sonuçları olduğuna dikkat çekti; basit usulde yapılan düzenlemeler, yılbaşı gecesi esnaf kefalet kredilerinde faiz oranının %25'ten %20'ye indirilmesi ve mevcut fişlerin 3 bin liraya kadar kullanılmaya devam etmesi ile e-fatura uygulamasına bu tutarın dahil edilmemesinin esnaf lehine önemli kazanımlar olduğunu vurguladı.

Gelecek Vurgusu ve Tebrikler

Künkcü, her talebin aynı anda karşılanmasının mümkün olmadığını ancak esnafın hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Biz her zaman oda başkanlarımızla birlikte esnafımızın yanındayız. Bu mücadele sürecek ve bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda güven tazeleyen Başkan Olcay Akyıldızı tebrik eden ilk iki isim ise AYSOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve Federasyon Başkanı Bayram Karakaş oldu.

