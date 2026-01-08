Yusuf Yazgan: 'Kamu Görevlilerini Kapsayan Şiddet Yasası Acilen Çıkarılmalı'

Büro Memur‑Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda görev yapan memurlara yönelik şiddet olaylarının giderek arttığını ve bunun kamu hizmetini aksattığını söyledi. Yazgan, kamu çalışanlarının can güvenliğinin tehdit edildiğini vurgulayarak, mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Yazgan, "Belirli meslek gruplarına şiddet yasası çıkarılarak kamu görevlilerini şiddetten uzak tutamayız, kamu görevlilerini koruyamayız. Onun için kamu görevlilerinin tamamını koruyacak bir şiddet yasası acilen çıkarılmalı" dedi.

Yalova'daki silahlı saldırı

Yazgan, dün Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde görev yapan Avukat Zekeriya Polat'ın görev esnasında kurum sınırları içerisinde kendisiyle görüşmeye gelen bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmesinden duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Yazgan, bu tür olayların kamu görevlilerinin geride bıraktığı aileleri ve yakınlarını mağdur ettiğini belirtti.

Şiddetin topluma yayılan boyutu

Yazgan, "Toplumdaki şiddet aldı başını gidiyor" diyerek devam etti. Kamu görevlilerine yönelik şiddetin artık "bıçak kemiğe dayandı" noktaya geldiğini söyleyen Yazgan, her gün bir kamu görevlisinin şiddete maruz kaldığına dikkat çekti. Örnek olarak adliye, nüfus dairesi, Ticaret Bakanlığı ve SGK gibi kurumlarda çalışanların da saldırıya uğradığını ifade etti.

Yazgan, sosyal medyada bazı meslek grupları için ayrı düzenlemeler tartışıldığını belirterek bunun çözüm getirmeyeceğini savundu: "Şiddet meselesi bütüncül bakılarak çözülebilecek bir konu. Belirli meslek gruplarına şiddet yasası çıkarılarak kamu görevlilerini şiddetten uzak tutamayız."

Caydırıcı cezalar ve yasal düzenleme talebi

Toplumdaki şiddetin kamudaki şiddete yansıdığını ve caydırıcı cezalar getirilmediği sürece saldırıların son bulmayacağını söyleyen Yazgan, geçmişte dile getirilen "devlet memurunun düğmesini koparmak 6 aydan başlar" ifadesine atıfta bulundu. Bugünkü durumda devlet dairelerine girip memura saldırı yapıp uzaklaşılabildiğini kaydetti.

Yazgan, meslek gruplarını ayrıştıran düzenlemelerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı ve "tüm kamu görevlerini koruyacak genel bir şiddet yasası üzerinde çalışılmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir" çağrısında bulundu. Büro Memur‑Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını ve "bütün memurlarımızı kapsayacak bir şiddet yasasının mutlaka çıkarılmasını sağlayacaklarını" belirtti.

BÜRO MEMUR SEN GENEL BAŞKANI YUSUF YAZGAN