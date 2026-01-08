Çocuklarda Yüksek Ateş ve Ateşli Nöbet: Doğru Tedbirler

Kış aylarında çocuklarda yüksek ateş, acil servis ve poliklinik başvurularının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Anne-babalar genellikle «havale geçirir mi, kalıcı hasar kalır mı» endişesi taşıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan bu konuda aileleri bilgilendiriyor.

Ateş ne anlama geliyor ve kimler risk altında?

Doç. Dr. Özge Metin Akcan, ateşin tek başına bir hastalık olmadığını, altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olduğunu belirtiyor: “Ateş aslında vücudumuzun savunduğunu gösteriyor. Ateş, bir yanıt ateş olduğu zaman da vücut savunmaya geçiyor ve vücuttaki tehlikeyi öldürmeye çalışıyor.”

Akcan, bazı durumlarda riskin arttığını vurguluyor: “Kalp hastası, akciğer problemi olanlar; ciddi kansızlık, altta yatan metabolik bir hastalığı veya doğuştan gelen bir hastalığı varsa bu durumlarda riskli olabiliyor.” Ayrıca, Ateş öldürmüyor, ateş kalıcı bir hasar bırakmıyor uyarısını yapıyor ve altta yatan nedenin tedavisiyle sorunların çözüldüğünü ekliyor.

Evde hangi önlemler alınmalı?

Ailelerin en çok korktuğu konuya da değinen Akcan, ateşli nöbetin her çocuğun yaşayabileceği bir durum olduğunu söylüyor: “Ateşli nöbet her çocuğun geçirebileceği bir durum. Hastanede, hastanenin kapısından çıkarken veya evde bir çocuk daha ateşi çıkarken de nöbet geçirebiliyor. Bildiğimiz ateşli nöbetlerde çocukta kalıcı bir hasara neden olmuyor.”

Evde yapılabilecek öneriler arasında çocuğu daha ince giydirmek, ılık suyla silmek ve ateş düşürücüleri doğru dozda ve uygun zamanlarda kullanmak yer alıyor. Akcan ayrıca ateşin bir savunma mekanizması olduğunu, bu yüzden vücudun mümkün olduğunca savaşmasına izin verilmesinin de faydalı olduğunu belirtiyor.

Kapalı ortamlar, havalandırma ve hijyen

Kış aylarında hastalıkların artış nedenini açıklayan Akcan, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşmanın daha kolay olduğunu söylüyor: “Ne kadar bir arada bulunan insan sayısı arttıkça da hastalıkların yayılımı artıyor. Kapalı ortamların aslında sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle çok yoğun kalabalık olduğu dönemlerde sık sık havalandırılması gerekiyor.”

Akcan, ayrıca şu basit ama etkili önlemleri vurguluyor: Çocukların ve yetişkinlerin ellerini sık sık yıkaması, hasta çocukları kalabalık ortamlara sokmamak ve hastaysa çocuğu dinlendirmek. Bu tedbirlerle hem ateşleyen çocuğun hem de çevresindekilerin riski azaltılabilir.

KIŞ AYLARINDA YÜKSEK ATEŞ ÇOCUK ACİL SERVİSLERİNE EN SIK BAŞVURU NEDENLERİNDEN BİRİ