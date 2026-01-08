Aydın Büyükşehir: Kuşadası'ndaki kaçak yapı yıkıldı — Halkın güvenliği öncelik

Aydın Büyükşehir'ten Kuşadası'ndaki kaçak yapı açıklaması

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki belediye ekibini karşı karşıya getiren olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye, söz konusu alanın itfaiye hizmetleri ve halkın can güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Büyükşehir'in açıklamasının ayrıntıları

Açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya kayıtsız kalamaz ifadesine yer verildi. Belediyenin 17 ilçedeki temel sorumluluğunun vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı etkin müdahale altyapısını oluşturmak olduğu belirtildi.

Metinde, Kuşadası merkezinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ve itfaiye araçlarının konuşlandırılmasının planlandığı arazide; Kuşadası Belediyesi tarafından izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen kaçak yapılaşma tespit edildiği kaydedildi. Bu durumun yalnızca hukuki bir ihlal olmadığı, aynı zamanda Kuşadası halkının can güvenliğini riske atan bir tutum olduğu ifade edildi.

Belediye ekiplerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirdiği ve söz konusu kaçak yapının yıkılarak alanın asıl amacına uygun şekilde korunduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca İtfaiye hizmeti engellenemez, kamu yararı göz ardı edilemez denildi.

Kapanışta, hiçbir siyasi yaklaşımın veya kişisel hesabın vatandaşların can güvenliğinden daha önemli olmayacağı vurgulandı ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin engellemelere rağmen Kuşadası başta olmak üzere tüm ilçelerde hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAÇAK YAPI AÇIKLAMASI: "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN HİÇBİR UYGULAMAYA KAYITSIZ KALAMAZ"