Aydın Büyükşehir: Kuşadası'ndaki kaçak yapı yıkıldı — Halkın güvenliği öncelik

Aydın Büyükşehir, Kuşadası'nda belediye arazisindeki izinsiz kaçak yapının yıkıldığını açıkladı; halkın güvenliği her şeyin üzerinde.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:34
Aydın Büyükşehir: Kuşadası'ndaki kaçak yapı yıkıldı — Halkın güvenliği öncelik

Aydın Büyükşehir'ten Kuşadası'ndaki kaçak yapı açıklaması

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki belediye ekibini karşı karşıya getiren olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye, söz konusu alanın itfaiye hizmetleri ve halkın can güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Büyükşehir'in açıklamasının ayrıntıları

Açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya kayıtsız kalamaz ifadesine yer verildi. Belediyenin 17 ilçedeki temel sorumluluğunun vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı etkin müdahale altyapısını oluşturmak olduğu belirtildi.

Metinde, Kuşadası merkezinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ve itfaiye araçlarının konuşlandırılmasının planlandığı arazide; Kuşadası Belediyesi tarafından izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen kaçak yapılaşma tespit edildiği kaydedildi. Bu durumun yalnızca hukuki bir ihlal olmadığı, aynı zamanda Kuşadası halkının can güvenliğini riske atan bir tutum olduğu ifade edildi.

Belediye ekiplerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirdiği ve söz konusu kaçak yapının yıkılarak alanın asıl amacına uygun şekilde korunduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca İtfaiye hizmeti engellenemez, kamu yararı göz ardı edilemez denildi.

Kapanışta, hiçbir siyasi yaklaşımın veya kişisel hesabın vatandaşların can güvenliğinden daha önemli olmayacağı vurgulandı ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin engellemelere rağmen Kuşadası başta olmak üzere tüm ilçelerde hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAÇAK YAPI AÇIKLAMASI: "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE...

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAÇAK YAPI AÇIKLAMASI: "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN HİÇBİR UYGULAMAYA KAYITSIZ KALAMAZ"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir Makina İkmal 2025'te Filoyu ve Erciyes'i Yeniledi
2
RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"
3
Edremit'te Lodos Felaketi: Altınoluk'ta İşletmeler Sular Altında
4
Şanlıurfa'da 10 santimetrelik böbrek kisti laparoskopik yöntemle çıkarıldı
5
Ahmet Tanoğlu Erzincan TSO Başkanlığına Yeniden Aday
6
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu
7
Kocaeli'de Aciller Doldu: Kış Salgınları Hastaneleri Zorluyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları