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Kurada Şans Kazanan Zekai Seyhan, Eti Mahallesi'nin Yeni Muhtarı

Ereğli'nin Eti Mahallesi'nde kurayla muhtar seçilen Zekai Seyhan, insanların sorunlarıyla ilgilenmeye hazır.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:06
Kurada Şans Kazanan Zekai Seyhan, Eti Mahallesi'nin Yeni Muhtarı

Ereğli'de Kurayla Muhtar Olan Zekai Seyhan'ın Sevincini Yaşıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleşen ara seçimde kendi oyunu kullanmayı unutan Zekai Seyhan, kura ile muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Eti Mahallesi'nde gerçekleştirilen seçimde 1430 seçmen, yeni muhtarlarını belirlemek için oy kullandı.

Seçimdeki Yarış ve Kura Çekimi

Seçim günü, Seyhan dahil, Erhan Türemen ve Gökhan Yurter isimli diğer adaylarla kıyasıya bir mücadele yaşandı. Seyhan, son anda sandık başına gitmesine rağmen 17.00'yi geçtiği için oyunu kullanamadı. Sayımda, Yurter 347 oy, Seyhan ve Türemen ise 533'er oy aldı. Eşitlik nedeniyle kura çekimine gidildi ve şans Seyhan'ın oldu.

Bir İlk: Kendi Oyunu Kullanamayan Muhtar

Zekai Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut muhtarın vefatının ardından Kaymakamlık tarafından 1. aza olarak görevlendirildiği ve ardından muhtar adayı olduğunu açıkladı. "Emeklilikten sonra böyle bir şey nasip olduğu için mutluyum. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmeyi çok seviyorum," diyerek mahallelilere hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Seçime Dair Düşünceleri

5 bin 500 nüfuslu mahallede muhtarlık yarışının önemli bir mücadele olduğuna dikkat çeken Seyhan, "Seçim çok güzel geçti. İnsanlara hizmet etmekten kendimi unutmuşum. Oy atmak için son anda gittim ama saat geç oldu," dedi. Kura sonrasında görevi devralacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Mahallesine Değer Katacak

Zekai Seyhan, kendisine destek veren mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Herhalde bir ilk oldu. Naçizane hizmetlerimi mahalleme sunarak, değer katmak istiyorum," ifadelerini kullandı. Kendisini destekleyen halka müteşekkir olduğunu belirten Seyhan, mahalle sorunlarına el atmaya kararlı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ara seçimde kendisi için oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan...

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ara seçimde kendisi için oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin sevincini yaşıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ara seçimde kendisi için oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan...

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ara seçimde kendisi için oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin sevincini yaşıyor.

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