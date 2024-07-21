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Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı

Kontrollü sulamaya geçilen nehrin debisi İpsala'da saniyede 22 metreküpten 35 metreküpe kadar yükseldi

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:06
Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı.

Bölgede yaşanan kuraklığa yönelik alınacak tedbirlerle ilgili kurulan komisyon, Meriç'te kademeli sulamaya geçilmesi ve bazı günlerde sulamanın durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Nehirdeki su miktarını değerlendiren komisyon, 19-20 Temmuz'da sulamayı tamamen durdurarak aldığı kararı, kooperatif, birlik ve üreticilere bildirdi.

Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali seddesi önünde biriken 2,5 milyon metreküp suyun 600 bin metreküpü de nehre salındı.

Alınan tedbirlerle nehrin debisi, İpsala'daki istasyonda yapılan ölçümde saniyede 22 metreküpten 35 metreküpe yükseldi.

Kooperatif yöneticileri ve üreticilerle nehirde inceleme yapan Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, üreticilerin mağdur olmaması için çalıştıklarını belirtti.

Tutal, üreticilere gösterdikleri anlayış için teşekkür ederek bereketli bir sezon diledi.

Meriç'teki su yönetimi Valilik koordinasyonunda tarım ve orman müdürlükleri ile DSİ tarafından yürütülüyor.


Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan...

Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı. Nehrin debisi, İpsala'daki istasyonda yapılan ölçümde saniyede 22 metreküpten 35 metreküpe yükseldi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, kooperatif yöneticileri ve üreticilerle nehirde incelemede bulundu.

Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan...

Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı. Nehrin debisi, İpsala'daki istasyonda yapılan ölçümde saniyede 22 metreküpten 35 metreküpe yükseldi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, kooperatif yöneticileri ve üreticilerle nehirde incelemede bulundu.

Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan...

Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı. Nehrin debisi, İpsala'daki istasyonda yapılan ölçümde saniyede 22 metreküpten 35 metreküpe yükseldi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, kooperatif yöneticileri ve üreticilerle nehirde incelemede bulundu.

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