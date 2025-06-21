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Kuraklık Eğirdir Gölü'nü Vurdu: Dronla Görüntülendi

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü, dronla görüntülendi. Gölün durumu endişe verici boyutlara ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 12:56
Kuraklık Eğirdir Gölü'nü Vurdu: Dronla Görüntülendi

Eğirdir Gölü'ndeki Kuraklığın Sonuçları

Isparta'da kuraklığın etkisiyle hızla su seviyesi düşen ve biyolojik kirliliğin arttığı Eğirdir Gölü, dronla görüntülendi. Eğirdir ilçesinde, Beyşehir'den sonra Türkiye'nin en fazla sularından faydalanılan ikinci büyük gölü olan Eğirdir, aynı zamanda birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Gölün Doğal Yaşamı

Eğirdir Gölü, tatlısu levreğinden gümüş balığına, yengeçten kerevite kadar pek çok canlı türünün yaşam alanını oluşturuyor. Aynı zamanda su kaplumbağası, martı çeşitleri ve diğer kuş türleri de burada yaşamaktadır.

Tekne Turları ve Ziyaretçi İlgisi

Göl, düzenlenen tekne turları sayesinde ziyaretçilerine Can Ada ve Yeşil Ada gibi doğal güzellikleri keşfetme imkânı sunuyor. Ancak, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle su seviyesinin hızla düştüğü ve biyolojik kirlilik sorunlarının baş gösterdiği bilinmektedir. Eğirdir Gölü'nün kurtarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve bilim insanı çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Gölün Durumu ve Görüntüler

“Yedi renkli göl” olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kirlilik problemleriyle karşı karşıya kalmıştır. Gölün bazı kıyılarında oluşan otlar ve yosunlar dikkat çekmektedir. Dronla çekilen görüntülerde, göldeki adacıklar, tekne turları, martı ve kırlangıç gibi kuş çeşitleri ve çevresindeki kıvrımlı yollar gözler önüne serilmektedir.

Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü...

Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü dronla görüntülendi.

Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü...

Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü dronla görüntülendi.

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