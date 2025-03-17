Kuraklık Endişesi: 2024-2025 Dönemi En Sıcak İkinci Kış

2024-2025 dönemi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 derece üstü ile en sıcak ikinci kış olarak kaydedildi. Uzmanlar kuraklık tehlikesine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:17
Kuraklık Endişesi: 2024-2025 Dönemi En Sıcak İkinci Kış

2024-2025 dönemi, 1991-2020 yılları ortalama sıcaklığının 0,71 derece üzerinde ölçülerek kayıtlara geçen en sıcak ikinci kış oldu. Bu sıcaklık rekoru, geçtiğimiz kıştan yalnızca 0,05 derece daha düşük seviyelerde ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, bu dönem ile ilgili olarak "Çok büyük bir olasılıkla yeni bir kurak dönemin içindeyiz," dedi. Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, geçen Şubat ayında küresel ortalama hava sıcaklığı 13,36 derece ile 1991-2020 ortalamasının 0,63 derece üzerine çıktı.

Küresel Isınma Endişesi

2025 Ocak ayı, 13,23 derece ile en sıcak ocak olarak kaydedilirken, 13,42 derece ölçülen 2024 Aralık ayı, bu yüzyılın en sıcak ikinci Aralık dönemi olarak tarihe geçti. Türkeş, 2024'ün olağanüstü yüksek hava sıcaklıklarına sahne olacağını ve bazı günlerin sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece daha sıcak geçtiğini belirtti.

Türkiye İçin Kuraklık Uyarısı

Türkiye'deki kış mevsiminin 0 ila 2-2,5 derece daha sıcak geçtiğini söyleyen Türkeş, "Sıcak yaz mevsiminin ardından kurak ve sıcak bir sonbahar yaşadık," dedi. Bu yüksek sıcaklıkların, 2025'te de devam etme olasılığı üzerinde durarak, "Büyük olasılıkla yeni bir kurak dönem içindeyiz. Türkiye’nin büyük bölümü yaz aylarında normallerinden birkaç derece daha sıcak olacak," dedi.

Türkeş, Türkiye'nin kuzeydoğusu ve doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerde kurak koşulların etkili olabileceğini, hidrolojik ve tarımsal kuraklık nedeniyle su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

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