Kuraklık İzleme: Göllerde Yapay Zeka ve Uydu Teknolojisi Kullanılıyor

Kuratlar İzleniyor: Göllerde Yapay Zeka ve Uydu Teknolojisi

Girişimci Anıl Sevinç, yapay zeka ve uydu teknolojilerini kullanarak Türkiye'deki kuraklık riski bulunan 8 göldeki su varlığını sürekli takip ettiklerini duyurdu. Bu göller arasında Burdur, Beyşehir, Eber, Bafa, Eğirdir, İznik, Manyas ve Tuz Gölü yer alıyor. Eber Gölü'nde durumun kritik olduğunu aktaran Sevinç, Manyas Gölü'ndeki son verilerin ise olumlu olduğunu belirtti.

Kuraklığın Etkileri ve İzleme İhtiyacı

Dünyadaki tatlı suların %87'sinin göllerde bulunduğunu belirten Sevinç, aşırı su tüketimi ve iklim değişikliği nedeniyle su miktarının azalmasını gözlemlediklerini, bu değişimin izlenmesinin gelecek nesillere su aktarımı açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Otonom Sistemle Sürekli İzleme

İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki Smart City & Partners (SC&P) kurucusu Sevinç, Türkiye'deki su kaynaklarının korunabilmesi için teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti. 8 gölde gerçekleştirdikleri analizlerle, su kalitesini ve alanını ölçümlediklerini, ayrıca su alanını etkileyen faktörleri değerlendirerek geleceğe yönelik varsayımlar yaptıklarını vurguladı.

Göllerdeki Durum

Burdur Gölü'nün yüzey alanının 250 kilometrekare olduğu, 2017-2025 yılları arasında bu alanın ortalama 100 kilometrekareye düştüğünü ifade eden Sevinç, Eber Gölü’nde su seviyesinin 0,4 kilometrekareye kadar gerilediğini belirtti. Beyşehir Gölü'nün de 650 kilometrekare yüzey alanından 460 kilometrekareye düştüğünü aktardı.

İyileşen Göller: Bafa ve Eğirdir

Bafa Gölü’nde Türkiye'deki kuraklığın etkilerinin tespit edildiğini, ancak son 3 ayda su miktarında ciddi bir artış gözlemlendiğini ifade etti. Eğirdir Gölü’nde de su miktarında artış yaşanırken, bu olumlu trendin devam etmesiyle büyük sıkıntılar yaşanmayacağı öngörüldü.

Tuz, İznik ve Manyas Göllerinde Son Durum

Tuz Gölü’nün 3 senelik kuraklıktan olumsuz etkilendiği, İznik Gölü’nün yüzey alanının 2017-2025 arasında ortalama 124 kilometrekareye düştüğü belirtilirken, Manyas Gölü’nde son 8 yılda ortalama alanın 104 kilometrekare olarak hesaplandığı ancak son dönemde bölgede olumlu gelişmeler yaşandığı ifade edildi.

Gelecek Senaryoları ve Su Yönetimi

Sevinç, ürettikleri veriler sayesinde tarımsal sulama ve şehir su yönetiminde verimliliğin arttığını, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılabileceğini ve su kullanımının etkin yönetim stratejileriyle koruma politikalarının sıkılaştırılabileceğini değerlendirdi.