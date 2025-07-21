Kuraklık Tunca Nehri'ni Tehdit Ediyor: Su Akışı Durma Noktasında

Edirne'nin önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle buharlaşma artıyor. Bu koşullar nedeni ile nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

Özellikle çeltik üretim sezonuyla tarımsal su kullanımının arttığı dönemlerde, Tunca Nehri'nde su seviyesi kritik seviyelere düştü. Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi. Bu seviyenin, nehrin sağlıklı bir akışı için oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Tunca Köprüsü civarındaki alanlarda su akışının çok yavaşladığı gözlemlenirken, akışın azaldığı bölümlerde adacıklar oluştu ve bu alanlar bitkilerle kaplanmaya başladı. Ayrıca, nehir yatağının bazı kısımlarında yosun oluşumları ve yer yer balçıklar da dikkat çekiyor.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı. Bu durum, çevre kirliliğine ve ekosistem dengesine zarar verme riski taşıyor. Tunca Nehri'nin durumu, hem tarımsal faaliyetler hem de bölgedeki ekosistem için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.