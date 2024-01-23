Kural ihlali yapan yayalara ceza kesildi: Drone destekli denetimlerde 8 bin 970 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Rıhtım Caddesi'nde dronla denetim yaptı. Trafik ışıklarına uyanmayan yayaları tespit eden dron, bunları ışıklarda bekleyen ekibe iletti. Kuralları ihlal eden 13 yayaya 8 bin 970 lira ceza kesildi.





Cezayı reddeden ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi denetim yerinden kaçmaya çalıştı. Ekipler ceza kesilen yayayı denetim yerine götürerek polis arabasına bindirdi. Kırmızı ışık ihlali yapan yaya cezadan kurtulamadı.





Ceza kesilen bir yaya, "Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim" diye konuştu.