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Kurban Bayramı Dönüşünde Samsun-Ankara Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı dönüşlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğun trafik gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 15:30
Kurban Bayramı Dönüşünde Samsun-Ankara Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, tatilin bitmesiyle birlikte yola koyulurken, bu yoğunluk kendini gösterdi.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne doğru oluşan yoğunlukta sürücülerin daha rahat bir şekilde ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlemler aldı. Yapılan düzenlemelerle, yolculukların daha güvenli ve konforlu geçmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak, 7/24 çalışma esasına göre kolluk kuvvetleri, özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelinde trafik tedbirlerini sürdürüyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sürücüler, yola çıkmadan önce hazırlıklarını yaparken, dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde seyahat etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk...

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk...

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

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