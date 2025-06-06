Kurban Bayramı'nda Aciller Acemi Kasaplarla Dolu

Kurban Bayramı'nda Hastanelerde Yoğunluk

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislere başvuran yaralı sayısının arttığını açıkladı. Ergani, ‘Bu yıl yaralanmalar geçen yıla paralel devam ediyor, ancak daha ciddi vakalarla karşılaşıyoruz.’ dedi.

Yaralanmaların Artış Nedeni

Kesim sırasında yaşanan kazaların çoğunun amatör kasaplardan kaynaklandığını söyleyen Ergani, bu yıl şehir dışından gelen hastalarda da artış olduğuna dikkat çekti. ‘Şu ana kadar 60 hasta kabul ettik, gün sonunda bu sayının 100'ü geçeceğini tahmin ediyoruz.’ diyen Ergani, bayram öncesi yapılan uyarıların önemine vurgu yaptı.

Kesim ve Kıyma Makinesi Uyarısı

Ergani, vatandaşları özellikle kıyma makineleri konusunda uyararak, ‘Kıyma makinesi korumalarının kaldırılmaması gerekiyor. İnsanlar, ellerini etin girdiği bölgeye sokarak ciddi yaralanmalara neden oluyorlar.’ şeklinde konuştu.

Türkiye Genelinde Hasta Kabulü

Doç. Dr. Burak Yaşar, Kurban Bayramı'nın ilk gününü yoğun geçirirken, Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ettiklerini belirtti. ‘Bugün Zonguldak, Yozgat ve Çorum'dan birçok hasta kabul ettik.’ diyen Yaşar, bayramın birinci gününde acil servise başvuranların çoğunluğunun erkek olduğunu, ikinci gün ise kadınların daha fazla tercih ettiğini ifade etti.

Ciddi Yaralanmalar ve Ameliyatlar

Yaşar, derin bıçak yaralanmalarının parmak kopmalarına neden olabildiğini belirterek, bu tür vakaların ameliyat gerektirdiğini vurguladı. ‘Bayramın birinci gününde erkekler, ikinci gününde ise kadınlar kesimden sonra acil servise başvuruyor.’ diyerek durumu özetledi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi acil servisinde de kurban kesimi sırasında yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşandı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, AA muhabirine açıklama yaptı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi acil servisinde de kurban kesimi sırasında yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşandı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, AA muhabirine açıklama yaptı