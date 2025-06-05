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Kurban Bayramı'nda İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 23:08
Kurban Bayramı'nda İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı bir yoğunluk devam ediyor. Mesai saatinin ardından, 4 günlük bayram tatilini memleketlerinde ya da Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yola çıkarak otoyolu yoğunlaştırdı.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan sürücüler, Osmangazi Köprüsü üzerindeki Hersek Gişeleri'nde belirgin bir akıcılık sağlıyor. Ancak güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, otoyol boyunca kurulan radarlar, hız limitlerine dikkat etmeyen sürücüleri tespit etmek için devrede.

Otoyolun Yalova bölümünde, Yalova Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler de hız yapan sürücülere cezai işlem uygularken, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca, İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. Bu bölgelerde zaman zaman yoğunluk, trafiğin sıkışmasına yol açıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk devam ediyor. Otoyolun Yalova bölümünde güvenlik önlemi alan ve yol güzergahında belirlenen alanlara radar yerleştiren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de hız yapan sürücülere cezai işlem uygularken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk devam ediyor. Otoyolun Yalova bölümünde güvenlik önlemi alan ve yol güzergahında belirlenen alanlara radar yerleştiren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de hız yapan sürücülere cezai işlem uygularken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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