Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, banka hesapları için hazırlıklar başlıyor. Bayram mesai hesaplaması tekrardan gündeme gelirken, çalışanların alacakları ücretler adeta uçuşa geçiyor. Resmi tatiller, dini bayramlar gibi özel günlerde dinlenmek ve sevdikleriyle vakit geçirmek için bir fırsat sunuyor. Ancak bazı sektörlerde, bu özel günlerde çalışmak zorunlu olabiliyor. İşverenler, bu durumlarda her saat çalışılan için mesai ödemesi yapmakla yükümlüdür.

Bayramda Mesai Olacak Mı?

Kurban Bayramı'nda mesai, çalışanların resmi tatil günlerinde yaptıkları çalışma anlamına geliyor ve bu günler normal iş günlerinden farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. Peki, 2025 yılı için bayram mesaisinin ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı Mesai Ücretleri 2025

Resmi tatil günlerinde çalışan işçiler, o günlere ait ücretleri aylık maaşlarına eksiksiz bir şekilde yansıtma hakkına sahiptir. Yani bayramda evde dinlenilse bile o günün ücreti alınır. Ancak bayramda çalışmak zorunda kalanlar için durum daha avantajlı hale geliyor. Eğer bir çalışan, bayram mesaisi yaparken haftalık yasal çalışma süresini aşarsa, hem fazla mesai ücreti hem de bayram mesaisi ücreti birlikte ödenmeli. Her bir bayram günü için çalışanlara mutlaka bayram mesai ücreti ödeniyor.

Bayramda Çalışma Gönüllülük Esası mı?

İş Kanunu'na göre, dini veya ulusal bayramlarda zorla çalıştırma yapılamaz. Ancak bu duruma istisnalar da bulunmaktadır. Çalışanın iş sözleşmesinde, bayram veya tatil günlerinde çalışmaya dair özel bir madde bulunuyorsa, işverenin talebi doğrultusunda bayram mesaisi yapmak zorunlu hale gelebilir. Eğer böyle bir hüküm yoksa, bayram veya tatil günlerinde çalışmak için çalışanın önceden açık rızası alınması gerekmektedir.

2025 Tek Gün Bayram Mesaisi Hesaplama

2025 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamı 30'a böldüğümüzde bir günlük normal mesai ücreti 866,85 TL çıkmaktadır. Bayram mesaisi ücreti ise bu günlük normal ücretin tam iki katıdır. Yani 2025 yılındaki bir günlük bayram mesaisi ücreti 1.773,70 TL olacaktır. Bu tutarın bir günlük kısmı zaten çalışanın normal maaşına dahil. Ek olarak ödenecek miktar ise 866,85 TL olacaktır.

2025 Kurban Bayramı Süresi

2025 yılında kutlanacak Kurban Bayramı, toplamda 4 günlük resmi tatil süresine sahip olacak. Arife günü de eklendiğinde bu süre 4,5 gün olabilecek. Asgari ücretle çalışan bir işçi, bu bayram dönemi için minimum 7.801,65 TL bayram mesaisi ücreti alacak. Eğer bu kişi asgari ücretle çalışıyorsa, Kurban Bayramı mesaisinin de eklenmesiyle birlikte o ayki brüt maaşı 29.906,33 TL'ye ulaşacak.