Kurban Bayramı'nda Samsun-Ankara Yolunda Yoğun Trafik

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Havza'da, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, yoğunluğun arttığı bu dönemde sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçe girişindeki polis uygulama noktasını ve otogar kavşağındaki ekipleri ziyaret ederek, trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'dan bilgi aldı.

Bayram süresinin kısa olmasına rağmen, özellikle Ramazan Bayramı'nda yaşayan yoğunluğu hatırlatan Ayvat, “Ciddi anlamda Anadolu'dan Karadeniz'e ve Karadeniz'den Anadolu'ya araç ve insan sevki söz konusu. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak kolluk kuvvetlerimizle 7/24 çalışma esasına göre sahada tedbirlerimizi artırdık,” ifadelerini kullandı.

Öğle saatlerinin ardından Havza'daki trafik durumunu değerlendiren Ayvat, özellikle sürücülerin sabırsız davrandıklarını vurgulayarak, sürücülerden şu önemli uyarıları yaptı: “Uykusuz yola çıkmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, yorgunluk hissettiklerinde dinlenmeleri, alkol alarak direksiyon başına geçmemeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın radar uygulamaları sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.”

Ayvat, kazasız ve sakin bir bayram geçirmek dileğinde bulunarak, “Bütün vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri bölgede önlem alarak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri bölgede önlem alarak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.