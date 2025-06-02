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Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kurban Bayramı süresince tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 10:57
Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Ulaşım Müjdesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, toplu ulaşımda bedava müjdesi bekleyen milyonlarca vatandaş için Ulaştırma Bakanlığı'ndan heyecan verici bir haber geldi. 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete Mükerrer sayısında bayramda toplu ulaşımın 81 il genelinde bedava olacağı açıklandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram süresince pek çok toplu ulaşım aracı ve köprünün ücretsiz olacağını duyurdu. Bu karar, bayram ziyaretleri ve tatil planları yapan vatandaşların sevincini arttırdı.

Köprüler ve Otoyollar Ücretsiz Hizmet Verecek

Bayramda özel araçlarıyla seyahat edecekler için önemli bir avantaj sağlanıyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile İstanbul'un önemli köprüleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'da başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar devam edecek.

Metro ve Banliyö Ulaşımında Ücretsiz Dönem

Sadece karayolu ulaşımında değil, şehir içi raylı sistemler de bayram süresince vatandaşlara yönelik önemli destek sunuyor. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ve yine İstanbul'da hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile en yeni teknolojiye sahip Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olacağını bildirdi. Raylı sistemlerdeki bu ücretsiz uygulama, 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'da başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda toplu ulaşım müjdesini "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." şeklinde açıkladı.

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