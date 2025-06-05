Kurban Bayramı'nda Trabzon, Ordu ve Artvin'de Şehitlik Ziyaretleri

Kurban Bayramı'nda Şehitlikler Ziyaret Edildi

Trabzon, Ordu ve Artvin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi. Trabzon'da Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Yıldırım, "Şehitlerimiz bu vatanın bekası için canlarını feda ettiler. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi. Programa şehit aileleri, gaziler, belediye başkanları, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ordu'da Şehitler Anıldı

Ordu'da da arife günü şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Ordu Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Burhan Al'ın dua etmesinin ardından protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Programa Vali Muammer Erol, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı. Vali Erol, bayram dolayısıyla Eskipazar Mahallesi'ndeki görevli personeli de ziyaret etti.

Artvin'deki Ziyaretler

Artvin'de Kurban Bayramı dolayısıyla İl Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Dua edilmesinin ardından Vali Ergün, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Trabzon, Ordu ve Artvin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi. Trabzon'da Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım (sağ 2) ve protokol üyeleri, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı.

Trabzon, Ordu ve Artvin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi. Trabzon'da Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım (sağ 2) ve protokol üyeleri, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı.