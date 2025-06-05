Kurban Bayramı Öncesi 5 İlde Hayvan Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Kurban Bayramı öncesinde, 5 ilde gerçekleştirilen hayvan dolandırıcılığı olaylarında 2 şüpheli yakalandı. Kars, Şanlıurfa, Artvin, Erzurum ve Bayburt'ta dolandırıcılık yaparak yaklaşık 5 milyon 378 bin lira değerinde hayvan hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen E.Y. ve M.M. isimli şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Merkez İlçe Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvuran 5 besici, hayvanlarını Ardahan'dan E.Y. ve M.M.'ye sattıklarını fakat bu kişilere ulaşılamadığını belirterek dolandırıldıklarını bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, E.Y. ve M.M.'nin Kars'tan 3 milyon 872 bin lira, Şanlıurfa'dan 700 bin lira, Artvin'den 531 bin lira, Erzurum'dan 165 bin lira ve Bayburt'tan 110 bin lira olmak üzere toplamda 5 milyon 378 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler sonucu, şüphelilerin Ardahan'da bulunduğu tespit edilerek yakalandılar. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinatörlüğünde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda E.Y. ve M.M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Kars iline götürüldü.

Kars, Şanlıurfa, Artvin, Erzurum ve Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.