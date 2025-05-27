Kurban Seçimi ve Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kurban Seçimi ve Kesimi için Uzman Önerileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin İnceleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban seçimi ve kesimi ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın Anlamı

Prof. Dr. Gücükoğlu, Kurban Bayramı'nın dini ve toplumsal açıdan son derece özel bir bayram olduğunu vurguladığı açıklamalarında, "Kurbanlıkların acı çekmeden hijyenik koşullarda kesilmesi hem insan hem hayvan hem de çevre sağlığı açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

Kurbanlık Seçim Kriterleri

Gücükoğlu, hayvanların seçimi sırasında Bakanlıkça belirlenen ve veteriner hekimlerin görev aldığı yerlerden alınmasının önemine dikkat çekti. Seçilen hayvanların küpesinin bulunması ve mutlaka veteriner sağlık raporuna sahip olmasının gerektiğini belirtti.

Hayvanların sağlık durumunun da kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Gücükoğlu, şunları kaydetti: "Hayvanın gözünün kör olmaması, hikayesinin, topallığının olmaması önemlidir. Burun ve ağız kısımlarından akıntı gelmemesi gibi belirtiler de kontrol edilmelidir."

Kurbanda Kesim Süreci