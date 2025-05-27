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Kurban Seçimi ve Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban seçiminde ve kesiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:35
Kurban Seçimi ve Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kurban Seçimi ve Kesimi için Uzman Önerileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin İnceleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban seçimi ve kesimi ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın Anlamı

Prof. Dr. Gücükoğlu, Kurban Bayramı'nın dini ve toplumsal açıdan son derece özel bir bayram olduğunu vurguladığı açıklamalarında, "Kurbanlıkların acı çekmeden hijyenik koşullarda kesilmesi hem insan hem hayvan hem de çevre sağlığı açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

Kurbanlık Seçim Kriterleri

Gücükoğlu, hayvanların seçimi sırasında Bakanlıkça belirlenen ve veteriner hekimlerin görev aldığı yerlerden alınmasının önemine dikkat çekti. Seçilen hayvanların küpesinin bulunması ve mutlaka veteriner sağlık raporuna sahip olmasının gerektiğini belirtti.

Hayvanların sağlık durumunun da kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Gücükoğlu, şunları kaydetti: "Hayvanın gözünün kör olmaması, hikayesinin, topallığının olmaması önemlidir. Burun ve ağız kısımlarından akıntı gelmemesi gibi belirtiler de kontrol edilmelidir."

Kurbanda Kesim Süreci

Türkiye'de yıl boyunca kesilen hayvanların %15'inin Kurban Bayramı'nda kesildiğini belirten Gücükoğlu, kesim işleminin; keskin bir bıçakla, hayvana acı çektirmeden ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti. "Küçükbaş hayvanlarda en az 5 dakika, büyükbaş hayvanlarda ise 6 dakika süreyle kanın akıtılması önerilmektedir"

Kurban kesildikten sonra derisi yüzülmeye başlanmadan önce kanın akıtılması gerektiğini vurgulayan Gücükoğlu, "Derinin yüzülme işlemi, kesimin ardından hızlı bir şekilde yapılmalıdır" diye ekledi.

Et Muhafazası ve Tüketim

Kurbanın etleri ile ilgili bilgi veren Gücükoğlu, kasların ete dönüşmesi için 5-6 saat sıcaklığının düşmesi ve 24 saat bekletilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca etlerin buzdolabına konmadan önce pirinç tanesi görünümünde oluşumlar, anormal iç organlar gibi durumların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Kesim işleminin ardından kullanılan aletlerin hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini de ekleyen Gücükoğlu, "Veteriner hekim ile durumun paylaşılması önemlidir"Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin İnceleme Teknolojisi Anabilim Dalı...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin İnceleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu (fotoğrafta), kurban seçimi ve kesimiyle ilgili önerilerde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin İnceleme Teknolojisi Anabilim Dalı...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin İnceleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu (fotoğrafta), kurban seçimi ve kesimiyle ilgili önerilerde bulundu.

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