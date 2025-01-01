Küresel Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Bekleniyor

Küresel Havacılıkta Yüksek Yatırım Beklentisi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, küresel havacılık sektöründe önümüzdeki 20 yılda yolcu trafiğinin iki katına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu artışla birlikte 2,4 trilyon dolarlık yatırımların gerekeceğini ifade etti.

TAV Havalimanları'nın Başarılı Performansı

Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılını finansal ve operasyonel hedeflere uygun olarak tamamladıklarını ve 2024'ün ilk 11 ayında %12 artışla 100 milyon yolcuya hizmet verdiklerini vurguladı. 110 milyon yolcu hedeflerine ulaşacaklarını belirtirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar hedefi olarak belirledikleri 430-490 milyon avro arasında bir rakama ulaşacaklarını kaydetti.

Küresel Ayak İzi ve Yurt Dışı Büyüme

Kaptan, 8 ülkede 15 havalimanı yöneterek küresel çapta etkili bir şekilde hizmet verdiklerini vurguladı. Gelirlerinin yüzde 60'ının yurt dışı operasyonlarından geldiğini ve yurt dışında Kazakistan, Gürcistan, Hırvatistan ve Suudi Arabistan havalimanlarında da çift haneli büyüme yaşadıklarını belirtti.

İleriye Dönük Yatırım Stratejileri

Kaptan, son üç yılda toplam 2,5 milyar avroluk ciddi bir yatırım programı yürüttüklerini açıkladı. 2021'de satın aldıkları Kazakistan Almatı Havalimanına 226 milyon avro yatırım gerçekleştirdiklerini ve gelecek 3-4 yılda Almatı'da 150 ila 300 milyon avro yeni yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.

Yeni Yatırımlar ve İleriye Dönük Planlar

Kaptan, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 65 milyon yolcuya çıkaracak 750 milyon avroluk yatırımda sona yaklaştıklarını ve 2025'in ilk çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Ankara Esenboğa Havalimanına 210 milyon avro yatırım yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Güçlü Talep Beklentileri

Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan sıkı para politikalarının enflasyonu kontrol altına alacağını ve havacılık sektöründe büyümenin devam etmesini beklediklerini dile getiren Kaptan, jeopolitik risklerin yurt dışında talebin güçlü kalmasına neden olacağını ifade etti.