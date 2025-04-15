Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor

Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybı Oluşturuyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, son yıllarda etkileri giderek artan küresel ısınmanın, meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açtığını belirtti. Bahar, özellikle bahar aylarındaki ani sıcaklık dalgalanmalarının, uzun süreli kuraklığın ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının üreticileri zor duruma soktuğunu ifade etti.

Ağaçların Erken Çiçek Açması Sorun Oluşturuyor

Meyve üreticileri, iklim değişikliği nedeniyle meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını ve bunun meyve tutumunu azalttığını kaydediyor. Profesör Bahar, ani hava değişimlerinin meyve ağaçları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Ege ve Marmara bölgelerinde tür ve çeşitlere bağlı olarak bir hafta ile 15 güne kadar erken çiçeklenme gözlemlendi," dedi.

Zirai Donun Etkileri

Bahar, ılık geçen kış mevsiminin ardından gelen zirai donun meyve ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Üreticilerin ani hava değişimlerinde yeterli önlem alamadıklarını belirten Bahar, "Bademler tutmuştu. Erik, şeftali, nektarin, elma, armut ve kiraz çeşitleri yeni çiçek açıyordu. Bunlar zirai dona aynı anda yakalandı." şeklinde konuştu.

Alınan Önlemler

Üreticileri zirai dona karşı korumak için çeşitli yöntemler denediğini söyleyen Bahar, bahçelerde lastik ve nemlendirilmiş saman balyası yakımı, ilaçlama makineleriyle su püskürtülmesi, yağmurlama, ısıtıcı sobalar, hava sirkülasyonu sağlayan fanlar ve ısıtıcı rezistansların kullanıldığını anlattı.

İklim Değişikliği ve Gelecek

İklim değişikliğinin rekolteleri doğrudan etkilediğini kaydeden Bahar, "Havanın ne zaman ne yapacağını kestiremiyoruz. Kısa süreli stratejiler geliştirmek zorunda kalıyoruz. Her gün meteorolojik verileri takip ederek buna göre önlem alıyoruz," dedi. Üretici Salih Can Dinçer ise ılık geçen kışın ardından çiçek açan meyve ağaçlarının zirai dona yakalandığını ifade etti.

Son yıllarda etkileri giderek artan küresel ısınma, meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açıyor. Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık dalgalanmaları, uzun süren kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, üreticileri zor durumda bırakıyor.

Son yıllarda etkileri giderek artan küresel ısınma, meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açıyor. Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık dalgalanmaları, uzun süren kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, üreticileri zor durumda bırakıyor.