Küresel Mücadele: Hükümetler Sigara ve Nikotin Yasağını Genişletiyor

Dünya Genelinde Sigara Yasağı Genişliyor

Sigara ve nikotin bağımlılığı, her yıl milyonlarca insanın yaşamını tehlikeye atan ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde hükümetler, sigara kullanımını azaltmak ve bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla yeni önlemler alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen “Dünya Sigarayı Bırakma Günü”, 9 Şubat'ta kutlanarak toplumda sigaranın zararları hakkında farkındalık yaratıyor. Tütün ürünleriyle mücadelede önemli bir adım olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 2003 yılında imzalanarak global politikaların şekillenmesine katkı sağladı. DSÖ'nün 2024 raporuna göre, 2000 yılında 1.36 milyar olan tütün kullanıcı sayısı, 2022'de 1.24 milyara düştü.

Ülkelerden Öne Çıkan Uygulamalar

İtalya

İtalya'nın Milano kentinde, sıradan parklar, mezarlıklar ve otobüs durakları gibi ortak alanlarda sigara kullanımına yönelik yasak genişletildi. 17 Aralık 2024 itibarıyla, sigara içme alanının kapsamı artırılarak, özellikle pasif içiciliğin önlenmesi hedeflendi. Sigara içmeye sadece belirli alanlarda ve çevresindeki insanlarla en az 10 metre mesafe bırakarak izin verilecek ve bu yeni düzenleme 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.

İngiltere

İngiltere’de her yıl yaklaşık 80 bin kişi sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. 2009 sonrası doğanların ömür boyu sigara içemeyeceği yönünde bir yasa tasarısı, Avam Kamarası tarafından onaylandı. Tasarı, sigara satın alım alt yaş sınırının her yıl kademeli olarak yükseltilmesini öngörüyor.

Nijerya

Nijerya'nın film endüstrisi Nollywood’da 23 Mayıs 2024’ten itibaren sigara kullanımı yasaklandı. Sigaranın özendirilmesinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan bu yeni düzenleme, film ve dizi setlerinde sigara kullanımını tamamen kaldırıyor.

Belçika

Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını 1 Ocak 2025 itibarıyla yasaklayarak bu alanda önemli bir adım attı. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bu yasağın gençler arasında sigara bağımlılığını önlemek için kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fleurus kentinde de belirli kamusal alanlarda tütün ürünleri yasaklandı.

Avustralya

Avustralya, elektronik sigara ithalatını yasaklayarak sağlığa zararlı ürünlerin satışını sınırlandırdı. 1 Temmuz 2024’ten itibaren, bu ürünler sadece eczanelerde satılacak ve 18 yaş altına satış yapılması yasaklanacak.

Endonezya

Endonezya, 31 Temmuz 2024’ten itibaren tüm sosyal medya platformlarında sigara reklamlarını yasakladı. Ayrıca, eğitim kurumları ve çocuk oyun alanları etrafında sigara satışına sınırlama getirildi.

Dünya genelinde alınan bu önlemler, tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.