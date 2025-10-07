Küresel Sumud Filosu aktivisti Şuayb Ordu: "Daha Fazlasını Deneyeceğiz"

Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda açıklama yaptı

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve daha önce Madleen gemisine katılan aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Zeynel Abidin Özkan, İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Türkiye'ye dönüşleri esnasında basın mensuplarına konuştu.

Şuayb Ordu: "Daha fazlasını denemeye devam edeceğiz"

Ordu, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma girişiminde ikinci seferine katıldığını belirterek, "İnşallah daha fazlasını denemeye devam edeceğiz. Bir tarafımızı bileyip keskinleştirmiştik, şimdi diğer tarafımızı keskinleştirdik." dedi.

Ordu, Gazze için "2 sene içerisinde 4 misyon gerçekleştirdiklerini" ve "Bu 4 misyonun her birisinde bizi terörist ilan ettiler. Bizi terörist ilan edenler bebek katili eli silahlı insanlar. Biz eli silahsız gittik, 4 misyonda da bunu ispatladık." ifadelerini kullandı.

İsrail'in propagandasına karşı çıktığını belirten Ordu, "Dünyada artık bu propaganda makinesinin, bu katillerin yalanları işlemiyor. Bu zalimlerle ortaklık yapanlara kolay kolay nefes aldırmayacağız." sözleriyle mücadele kararlılıklarını vurguladı.

Ordu ayrıca, İsrail askerlerinin Türk aktivistlerin kafasına Türkiye pasaportuyla vurup "Bundan bende de var." diyerek aşağılamaya çalıştıklarını ve yasadışı ticaret yapanları gördüklerini anlattı: "Devletimiz bunları yasakladı. Ama hile hurda çevirerek bunu yapmayı sürdürüyorlar."

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktığını hatırlatan Ordu, "Oradan uzaklaştığım her bir kilometrede acı çekerek geldim." diyerek bölgedeki insani dramı işaret etti.

Zeynel Abidin Özkan: "6 gün boyunca hücre hapsinde tutulduk"

Özkan, İsrail askerlerinin müdahalesini "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Zorla alıkonularak türlü işkencelerle 6 gün boyunca hücre hapsinde tutulduk." dedi.

Saldırı sonrası bazı katılımcıların açlık grevine başladığını söyleyen Özkan, "Biz geri döndük ama Gazze'deki insanların çok daha fazlasını yaşadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ablukayı kırmak zorundayız bu hepimizin üzerinde bir yük." diyen Özkan, engellemelere rağmen yeni filoların yola çıkacağını ve devletlerin İsrail'e yönelik ambargo uygulaması gerektiğini vurguladı. Özkan ayrıca, "Şiddetin karşılığı şiddettir. İsrail şiddet uyguladığı müddetçe, İsrail'e şiddet uygulamak gerekiyor. Biz siviller olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz, canlarımızı da ortaya koyarak oraya gittik." dedi.

Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı ve son durum

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket etmiş; filonun 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştığı bildirildi. Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.