Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor: Yüksek Moral ve Kararlılık

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor

ŞENHAN BOLELLİ - İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını sağlamak amacıyla Akdeniz'e açılan 50'den fazla tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in saldırılarına rağmen moral ve kararlılığını koruyor.

Filodaki duruş ve hedef

Filoda bulunan İspanyol aktivistler Alicia Armesto ve Alejandra Martinez, AA muhabirine teknelerinden gönderdikleri videolu yanıtlarla misyonun amacını ve kararlılığını aktardı. Martinez, "Filodaki herkesin morali yüksek. Taahhüdümüz ve insani hedefimizi yerine getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Martinez, amaçlarını "Gazze'de yaşayan Filistinliler için bir insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in 18 yılı aşkın süredir Filistin halkı ve Gazze üzerinde sürdürdüğü, suç teşkil eden ablukayı kırmak" şeklinde özetledi.

İHA saldırıları: Korku yaratma ve yelkenlere zarar verme iddiası

Martinez, Akdeniz'de seyreden filoya 23 Eylül gecesi İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti. Martinez, saldırının önceki tarihlerde de görüldüğünü hatırlatarak, "İlk saldırı 8-9 Eylül sabahı Tunus'ta olmuştu. Bu seferki şimdiye kadarki en güçlü ve ciddi saldırıydı. Gece saat 11 civarında başladı. 15'ten fazla İHA gördük ve saat 12'ye doğru da patlamalar duyuldu. En azından bir teknede kimyasal saldırı tespit ettik." dedi.

Martinez saldırıların amacını şu sözlerle değerlendirdi: "Bu saldırıların amacı, filo üyeleri arasında korku yaratmak, psikolojik bir savaş başlatıp, bu misyondaki taahhütlerimizi yerine getirmeden geri dönmemizi sağlamak ve yelkenli türünde küçük tekneleri hedef alıp, onların yelkenlerine zarar verip yola devam etmelerini engellemek."

Martinez ayrıca, filodaki herkesin bu tür saldırılara karşı "büyük bir titizlik ve sorumlulukla hareket ettiğini, olası yaralı, ölü veya tekne batma durumlarında neler yapılması gerektiğini öngören protokolü çok hızlı bir şekilde yerine getirdiğini" vurguladı.

Misyonda yasal ve barışçıl tutum

Aktivist Martinez, misyonun niteliğini açıkça belirterek, "Bizim misyonumuz yasal, tamamen barışçıl ve sadece insani yardımların ulaşması için Gazze sahillerine varmayı hedefliyor. Çünkü İsrail bir soykırım işliyor ve Filistin halkına karşı aynı zamanda bir savaş aracı olarak açlığı kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı ve eleştiri

Martinez, uluslararası toplumun tepkisini yetersiz bulduğunu belirterek, "Şimdiye kadar ki boş açıklamalardan, ilk önce soykırımı durdurmak sonrasında bu filoyu korumak için gerçek bir eyleme kalkışmaktansa sadece Filistin Devleti'ni tanıyan deklarasyonlardan artık bıktığımızı uluslararası topluma söylemek istiyorum." dedi.

Hükümetlere yönelik çağrısını şöyle sürdürdü: "Eğer bunu yapmazlarsa soykırımcı İsrail Devleti, şimdiye kadar olduğu gibi şiddetini artırmasını sağlayan tüm dokunulmazlığa sahip olmaya devam edecektir. Uluslararası toplum, hükümetler, filoya yapılan bu son saldırıyı güçlü bir şekilde kınamazsa yarın daha kötü olacak. Ölüler için yas tutmak zorunda kalacağız ve bu sadece soykırımcı İsrail'in sorumluluğu olmayacak, aynı zamanda uluslararası toplumun da sorumluluğu olacaktır."

Hazırlık, barışçıl yaklaşım ve geri dönüş beklentisi

Diğer aktivist Alicia Armesto ise filonun olası müdahalelere karşı hazırlıklı olduğunu belirtti: "İsrail'in olası bir müdahalesine karşı hazırlıklıyız. Bu müdahalenin gerçekleşebileceği konusunda çok net bir görüşe sahibiz ve kendimizi bu gerçeğe karşı sürekli hazır tutuyoruz."

Armesto, filoda 44 farklı ülkeden vatandaşların bulunduğunu ve misyonun barışçıl olduğunu vurguladı. Olası askeri müdahaleye karşı tepki stratejilerini şöyle anlattı: "Tepkimiz, şiddeti azaltmak, şiddet yanlısı olmadığımızı açıkça belirtmek, bu misyonun çok barışçıl olduğunu göstermek olacak. Biz buraya savaşmaya gelmedik çok basit bir şekilde insani yardım koridorunun açılmasını istiyoruz. Hepimiz özgür, hayatta ve sağlıklı bir şekilde tekrar evimize dönmeye çalışacağız."

Küresel Sumud Filosu üyeleri, insani yardım ulaştırma hedefinden vazgeçmeyeceklerini ve karşılaştıkları saldırılara rağmen misyonlarını sürdürme kararlılığında olduklarını yineliyor.