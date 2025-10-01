Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yaklaşıyor: 120 Deniz Mili Sınırına Yaklaşıldı

GÜNCELLEME 2

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru seyrini sürdürüyor. Filonun sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, "120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Filonun son açıklaması

Yapılan paylaşımda, filonun geçtiği bölgenin "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında" olduğu vurgulanarak, 120 deniz mili mesafeye yaklaşıldığı aktarıldı.

Kimliği belirsiz gemiler ve güvenlik önlemleri

Açıklamada, "Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtildi. Ayrıca, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

Yüksek risk uyarısı

Daha önce yapılan bir paylaşımda, "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denilmişti. Aynı paylaşımda "Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği, söz konusu bölgenin "daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge" olduğu belirtilerek katılımcılara "Tetikte olun." uyarısı yapıldı.

Filo sözcüsünün bildirimi

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Paylaşımda, "Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini" kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

Adagio gemisinden bekleyiş

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi. Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

Filonun amacı ve Sumud'un anlamı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "Sumud" kelimesi, "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla direnişi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.