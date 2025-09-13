Küresel Sumud Filosu: İtalya'dan katılan tekneler Sicilya'dan yeniden açıldı

Küresel Sumud Filosu: İtalya'dan katılan tekneler Sicilya'dan yeniden denize açıldı

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler, teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından Sicilya'dan yeniden denize açıldı.

Hazırlık, gecikme ve kalkış

İspanya'dan 31 Ağustos'ta yola çıkan filo, Tunus'ta bir süre hazırlık sürdürdü ve bugün Tunus'taki teknelerin yola çıkmasının ardından İtalya'dan hareketlenen tekneler Augusta Limanı'ndan Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Sicilya Adası'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını tamamlayan tekneler, 11 Eylül'de Siracusa'dan denize açılmış; teknik aksaklıklar, olumsuz deniz ve hava koşulları ile Tunus'taki filonun gecikmesi nedeniyle Augusta limanına geri dönmüştü.

Görünüm, destek ve rota

Teknelere Filistin bayrağı çekilirken, güvertelere Özgür Gazze ve Filistin'e Özgürlük yazıldı. Filoyu karadan çok sayıda Filistin destekçisi uğurladı.

İtalya'dan açılan teknelerde, ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ve PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifakın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi de yer alıyor.

İtalya'dan denize açılan ve çok sayıda insani yardım malzemesi taşıyan teknelerin, İspanya ve Tunus'tan gelen ekiplerle Akdeniz'in ortasında buluşarak Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Filonun arka planı

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yaklaşık 50 kadar ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başladı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyularak aktivistler sınır dışı edilmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud kavramı

Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme arayışlarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.