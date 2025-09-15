Küresel Sumud Filosu'ndan 11 tekne daha Tunus'tan Gazze'ye yola çıktı

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için Tunus limanlarından denize açılmaya devam ediyor. Filodaki 11 tekne bugün Gazze'ye doğru yola çıktı.

Hangi limanlardan kaç tekne çıktı?

Mağrib Sumud Konvoyu'ndan toplam 4 tekne hareket etti: ikisi Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan, biri Gammart Limanı'ndan, biri de Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıktı.

Binzert Limanı'ndan ayrıca 7 tekne daha kalktı. Bu tekneler arasında İspanya'dan filoya katılan ve dron saldırısına maruz kalan "Alma" ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’ı taşıyan "Family" isimli tekne yer alıyor.

Liman yetkilileri, İspanya’dan filoya katılan 3 teknenin teknik problemler nedeniyle Binzert Limanı'nda kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Filonun ilerleyen planı ve önceki hareketler

Mağrib Sumud Konvoyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filodaki teknelerin gün içinde Gazze'ye doğru çıkmaya devam edeceğinin altını çizdi. Dün de filodan 10 tekne Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket etmişti.

Tunus’tan ilk tekne 13 Eylül’de TSİ 15:30'da Binzert Limanı'ndan halkı selamlayarak Gazze'ye gitmek üzere ayrılmıştı. Filoda yer alan tekneler, başkent Tunus’tan açılanlar ile Binzert Limanı'ndan ayrılanların Tunus açıklarında birleşmesiyle Gazze yönünde ilerleyecek.

Filo yapısı ve katılımcılar

Küresel Sumud Filosu'nda, İspanya’dan 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 tekne ile Tunus’tan 23 tekne yer alıyor. Filoda aralarında Türklerin de bulunduğu 50’ye yakın ülkeden yaklaşık bin aktivist bulunuyor. İtalya ve Yunanistan’dan katılacak teknelerle Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecekler.

Filonun seyri 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan teknelerle başladı. 7 Eylül’de bazı tekneler Tunus'un başkenti limanlarına ulaşmış, Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti. Filonun Tunus’tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya’dan gelen tekneler 11 Eylül’de Binzert limanına geçmişti.

Koalisyonlar ve geçmiş müdahaleler

Küresel Sumud Filosu çatısı altında "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoya 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail tarafından müdahaleler yapılmış, teknelere el konulmuş ve aktivistler sınır dışı edilmişti. Şu ana kadar Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud'un anlamı

Filonun adı olan Arapça "Sumud", kararlılık veya sarsılmaz azim anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin toplumu arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla direnişi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.