Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 5 tekne daha yola çıktı

Tunus'un Gammart ve Sidi Busaid limanlarından 5 tekne daha Gazze'ye hareket etti. 13 Eylül'den bu yana filodaki tekne sayısı 30'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:25
Küresel Sumud Filosu'ndan Tunus'ta yeni hareketlilik: 5 tekne daha Gazze'ye yola çıktı

Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan 5 tekne, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gammart ve Sidi Busaid limanlarından Gazze'ye doğru denize açıldı. Filoya katılan teknelerin hazır oldukça Tunus'taki limanlardan çıkışların süreceği açıklandı.

Son durum ve sayıların dağılımı

Filoya bugün katılan teknelerle birlikte, 13 Eylül'den bu yana Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan tekne sayısı toplam 30'a ulaştı. Bu teknelerin 17'si İspanya'dan, 13'ü Tunus'tan hareket etti.

Dün de 3 tekne Tunus'tan ayrılmıştı. Ayrıca İspanya'dan gelen bazı teknelerden 3'ü teknik arıza nedeniyle Tunus'ta kalacağı için konvoy listesinden çıkarıldı.

Güzergâh ve birleşme noktaları

Başkent Tunus'tan açılan tekneler ile Binzert Limanı'ndan ayrılan tekneler, Malta açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru ilerleyecekler. Filoya ilerleyen günlerde İtalya ve Yunanistan'dan katılacak tekneler de dahil olacak.

Filonun yapısı ve katılımcılar

Küresel Sumud Filosu'nda Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık bine yakın aktivist teknelerle yer alıyor.

Geçmiş müdahaleler ve tarihi bağlam

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyularak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Filonun adında yer alan Sumud kelimesi Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. Terim, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüş; toprakta kalma, kültürel kimliği koruma ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla direnişi simgeliyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramın tasvirinde sıkça kullanılıyor.

Öne çıkan tarihçe

Filonun yolculuğu 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden kalkan 22 tekne ile başladı. Bu tekneler, 7 Eylül'de Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı. Sidi Busaid Limanı'nda, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlendi. Tunus çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de Binzert kentindeki limana geçti.

Not: Haberde yer alan tüm tarih, yer isimleri ve sayısal bilgiler orijinal kaynaklarla korunmuştur.

