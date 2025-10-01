Küresel Sumud Filosu Yüksek Riskli Bölgeye Girdi: İHA Hareketliliği Artıyor

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru ilerlerken yüksek riskli bölgeye girdiği bildirildi. Filonun sosyal medya paylaşımında alarm durumu ve artan İHA faaliyetleri vurgulandı.

Filonun duyurusu

Filonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca "Artık yüksek riskli bölgeye girildiği" ve bunun "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." şeklinde tanımlandığı belirtildi.

Filo sözcüsünün açıklaması

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi. Naouar, yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini ve Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını kaydetti.

Naouar, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" dedi.

Adagio gemisinden gözlemler

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

Filonun amacı ve Sumud'un anlamı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla direnişi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.