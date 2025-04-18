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Küresel Uyuşturucu Ağına Şok Operasyon: 240 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Küresel uyuşturucu ağına karşı düzenlenen 'Orkinos-Bulut' operasyonunda 240 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:40
Küresel Uyuşturucu Ağına Şok Operasyon: 240 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Küresel Uyuşturucu Ağına Karşı Operasyon

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda gözaltına alınan 240 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu büyük operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve uluslararası polis teşkilatları iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Başarılı Çalışmalar Sonucu Yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 8 ay süren çalışmaları sonucunda, 4 büyük suç örgütünün kriptolu iletişim araçları ele geçirildi. Yapılan detaylı analizler, bu örgütlerin uluslararası uyuşturucu ticaretini nasıl yönettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye ve Avrupa'ya kokain, eroin ve sentetik uyuşturucunun sevkiyatı tespit edildi.

Yerel ve Uluslararası İş Birlikleri

Operasyon sırasında, İngiltere, Avustralya, ABD gibi farklı ülkelerin polis teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın katılımı ile gerçekleştirilen bu iş birliği, operasyonun başarısında önemli bir rol oynadı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular ve Diğer Suç Unsurları

Operasyon sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, ele geçirilen uyuşturucu ve suç unsurları sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, toplamda 240 zanlının gözaltına alındığını belirterek, “Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir.” dedi. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ve 3 milyon 320 bin tablet bulundu.

Büyük Maliyet ve Madde Ele Geçirildi

Operasyonla tespit edilen uluslararası organize suç örgütlerine ait yaklaşık 13 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu üretimi için kullanılan makineler ele geçirildi.

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut"...

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmı, araçlar ve suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut"...

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmı, araçlar ve suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

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