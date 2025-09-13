Kürşad Zorlu Iğdır'da: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Yerel Ziyaretler

Kürşad Zorlu Iğdır'da ziyaretlerde bulundu

Ziyaret programı ve temaslar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Iğdır programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Zorlu, temaslarını 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde sürdürdü.

Zorlu, partisinin Iğdır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Üç Kademe Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından değerlendirmeler için Iğdır Valiliği'ne geçti.

Vali Ercan Turan tarafından karşılanan Zorlu, burada bir süre valilik makamında görüşme gerçekleştirdi ve kurum yetkilileriyle görüştü.

Daha sonra Atatürk Caddesi üzerindeki esnaf ziyaretlerinde bulunan Zorlu, vatandaşlarla sohbet ederek yerel halkın taleplerini dinledi.

Günün akşam programında Zorlu, bir restoranda düzenlenen Kanaat Önderleriyle Buluşma Toplantısı'na katılarak kanaat önderleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretler, merkezi politikaların yereldeki paydaşlarla paylaşılması ve yerel ihtiyaçların doğrudan iletilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

