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Kursk Nükleer Güç Santrali'nde Sağlık Sorunları Yok

Kursk Nükleer Güç Santrali, çatışmalara rağmen normal faaliyet gösteriyor ve radyasyon seviyeleri güvenli durumda.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:13
Kursk Nükleer Güç Santrali'nde Sağlık Sorunları Yok

Kursk Nükleer Güç Santrali'nde Durum Stabil

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Kursk bölgesindeki Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) faaliyetleri ile ilgili olumlu haberler geldi.

Rosatom'dan Açıklama

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un işletme bölümü olan Rosenergoatom, santralin çalışmalarında herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu. Ayrıca, bölgedeki radyasyon seviyelerinin de normal düzeyde olduğu ifade edildi. Açıklamanın İçeriği

Rosenergoatom tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Provokasyonlara inanmayın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenin," şeklinde uyarılarda bulunuldu. Bu açıklama, bölgedeki gerginliklere karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Çatışmalar ve Etkileri

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos tarihinde Kursk bölgesine yönelik saldırılar başlatmış; bu da iki ordu arasında yoğun çatışmalara yol açmıştı. Kursk NGS, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.

Yetkililer, santraldeki faaliyetlerin mevcut güvenlik önlemleri çerçevesinde devam ettiğini ve radyasyon seviyelerinin halka zarar vermeyecek düzeyde olduğunu vurgulamaktadır.

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