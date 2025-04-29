KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı

KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla başlamıştır. Tatbikat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi ile Akdeniz'e açılmıştır.

Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, tatbikatın Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını ve icra edildiğini belirtti. Günay, tatbikatın hedef kitlesinin denizaltı arama kurtarma harekatları ile görev alan unsurlar ve karargahlar olduğunu vurguladı.

Tatbikata Katılan Unsurlar

Bu yılki tatbikata, 1 korvet, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi ile 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, 1 paraşütlü arama kurtarma timi, 1 dalış timi, 1 ambulans helikopter, 1 C-130 nakliye uçağı ve 2 sahil güvenlik botu katılmaktadır.

Kurtarma tatbikatı, toplamda 17 ülkeden 35 gözlemci ve 20 askeri ataşe ile uluslararası bir iş birliği ortamında gerçekleşiyor. Tatbikatta, atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı, uzaktan kumandalı sualtı aracı gibi ileri teknoloji unsurların kullanılması planlanıyor.

Önemli Eğitimler ve Faaliyetler

Günay, tatbikatta 24 Nisan'da tüm milli unsurlar ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla bir seyir brifingi gerçekleştirilerek, etkinliğin fiili safhasının 25 Nisan'da başladığını ifade etti. Bu kapsamda, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması ve kurtarma operasyonlarının icra edileceğini belirtti.

Günay, tatbikatın ilerleyen bölümlerinde personel kurtarma araçları kullanılarak müdahale ve personel tahliyesi ile ilgili kritik senaryoların uygulanacağını söyleyerek, kurtarma unsurlarının tanıtımına da yer verileceğini aktardı.

Brifinge, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özden Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özömek ve basın mensupları katıldı.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı. Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay (fotoğrafta), gemide brifing verdi.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı. Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay (fotoğrafta), gemide brifing verdi.