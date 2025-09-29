Kurtulmuş Budapeşte'de Köver ile Görüştü; Mutabakat Zaptı İmzalandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi.

Parlamento ziyareti ve karşılamalar

Kurtulmuş, Macaristan Parlamentosu'na gelişinde Köver tarafından karşılandı ve parlamento binasını gezdi. Köver, binada sergilenen kraliyet mücevherleri ile parlamento binasına ilişkin bilgi verdi.

Görüşme ve heyetler arası toplantı

Kurtulmuş ve Köver, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmede Türkiye ile Macaristan'ın ikili ve parlamentolar arası ilişkileri ile bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşmede Macaristan ziyaretinde kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Kurtulmuş, bu ziyareti iki ülke arasındaki karşılıklı mükemmel ilişkilerin daha da ilerletilmesi temennisi olarak değerlendirdi.

Kurtulmuş, Macaristan ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesinde olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, hükümetler arasındaki fevkalade mükemmel ilişkilerin parlamenterler arasında da artırılmasını arzuladıklarını söyledi.

Bugün imzalanacak Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın ahdi zemin oluşturacağını vurgulayan Kurtulmuş, dostluk grupları başta olmak üzere komisyonların ortak çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş ayrıca, gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Laszlo Köver'i davet etti.

Mutabakat zaptı imzalandı

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un göreve gelmesinin ardından ilk kez Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilere güçlü katkılar sunması temennisinde bulundu.

Köver, Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluğun tarihi geçmişine işaret ederek, bugün imzalanacak mutabakat zaptının iki ülke ilişkilerine katkı sunmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Son olarak, Kurtulmuş ve Köver, Macaristan Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.