Kurtulmuş: Diyarbakır'da Okuduğum Kürtçe Şiir Kardeşlik ve Huzur Mesajı

Kurtulmuş Diyarbakır'da gazetecilere konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde okuduğu Kürtçe şiire ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, program sonrası düzenlenen "Diyarbakır Sivil Toplum Buluşması"nın ardından gazetecilerin Diyarbakır ziyareti ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kürtçe şiir üzerine açıklama

Gazetecilerin, "(Diyarbakır'da Kürtçe okuduğu şiir) Manası itibarıyla, birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim..." şeklindeki sözleri hatırlatması üzerine Kurtulmuş, söz konusu dizeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Manası itibarıyla, birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen Kürtçe bir dizeydi. Bunun Türkiye'deki kardeşliğe ve esenliğe katkısı olacağı kanaatindeyim."

Kurtulmuş, ayrıca konuşmanın akışı içinde dizeye yer vermenin uygun olduğunu düşündüğünü belirtti ve TBMM resmi hesabından farklı dillerde yapılan paylaşımlara atıfta bulundu.

Programın kapsamı ve halkın tepkisi

Kurtulmuş, Diyarbakır'daki programın aylar öncesinden planlandığını, Diyarbakır'dan ve TBMM Başkanlık Divanından 30'a yakın milletvekilinin programa iştirak ettiğini söyledi. Hem üniversite hem sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan etkinlikleri yararlı bulduğunu belirten Kurtulmuş, kısa sokak gezilerinde halkın gözündeki "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin umut ve coşkuyu gördüğünü ifade etti.

"İnşallah bu süreç, başarılı bir şekilde Türkiye'de bütün kesimlerin vermiş olduğu bu katkıya yaraşır şekilde herkesi memnun edecek ve Türkiye'nin geleceğini hakikaten garanti altına alacak, aydınlatacak bir süreç olarak tamamlanır." şeklinde konuştu.

Komisyon çalışmaları ve kanun tartışmaları

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yasal düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun şu ana kadar 15 toplantı yaptığını ve çok sayıda ismin dinlendiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, komisyonda farklı görüşlerden insanların bulunduğunu, ancak bunun olumlu sonucu olarak Türkiye'de olgun bir demokratik tartışma ortamının kurulabildiğini vurguladı. Mevcut yapının, Meclis'teki 11 siyasi partinin katkısıyla her şeyi konuşarak ve uzlaşarak belli bir noktaya getirdiğini söyledi.

Komisyonun amacını açıklarken Kurtulmuş, "Komisyon, yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir. Anayasa değiştirmek için kurulmuş bir komisyon değildir. Bu komisyon, sadece bu sürecin demokratik olgunlukla bitirilmesi için tespitlerini ve tekliflerini TBMM Genel Kuruluna tavsiye eder." ifadelerini kullandı. Ayrıca komisyonda henüz hazırlanmış bir raporun bulunmadığını, sürecin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Ana dilde eğitim tartışması

"Kürtçe ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Kurtulmuş, üniversite açılışında kendi görüşlerini ifade ettiğini söyleyerek yanıt verdi:

"Üniversite açılışında kendi görüşlerimi ifade ettim. Çok temel bir insani haktan bahsettim. Herkesin doğuştan gelen haklarından birisi, kendi ana dilini kullanabilmesidir. Nasıl karar alınacağı konusu ise ifade ettiğim gibi komisyonun vereceği bir karardır."

Kurtulmuş, komisyonun raporunun Meclis Genel Kuruluna gönderilmesi temennisini yineleyerek, alınacak kararların daha evvel alınan üç kararda olduğu gibi ittifakla gerçekleştirilmesini diledi.

