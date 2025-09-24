Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında komisyon toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı. Komisyonun 12'nci toplantısının açılışında Kurtulmuş, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına ilişkin konuşmalarını "tarihi nitelikte" olarak niteledi ve TBMM olarak bu tavra destek verdiklerini yineledi.

Açılışta Vahdettin Kaygan anıldı

Kurtulmuş konuşmasında, dün vefat eden ve komisyonun 20 Ağustos'taki toplantısında görüşlerini paylaşan İHH Bölge Diplomasi Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan'a Allah'tan rahmet diledi. Kaygan'ın cenazesinin bugün Bingöl'de toprağa verileceğini belirten Kurtulmuş, "Hem komisyona katkıları ve bizimle paylaştığı fikirleri dolayısıyla hem de özellikle insani diplomasi konusunda şimdiye kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonun çalışmaları ve çıktılar

Kurtulmuş, komisyonun bugüne kadarki çalışmalarına ilişkin olarak 80 kişinin dinlendiğini, yaklaşık 50 saati aşkın çalışma yapıldığını ve yaklaşık 830 sayfa tutanak tutulduğunu aktardı. 11 toplantıda "fevkalade verimli" müzakereler gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, dinlemelerin büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu ve diğer sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasının ardından ekim ayında TBMM Genel Kurulu'na teklif ve komisyon raporunun sunulacağını söyledi.

Kurtulmuş, sürece ilişkin olarak şunları kaydetti: "Bizim açımızdan planladığımız gibi, hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç oldu. Burada herkes kendi fikirlerini dile getirdi, kimsenin fikirlerine, konuştuğuna müdahale etmedik, her birisi de kayda geçti. Ortak olarak söylenen hususlardan birisi 'Eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi bakımından çok önemli bir eşik aşılmış olacak.' Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadar getirdiğimiz disiplin ve çalışma bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne millet adına yaptığımız bu vazifenin bir sonucu olan görüşlerimizi bir rapor olarak iletmek mümkün olur."

BM Genel Kurulu ve Filistin vurgusu

Kurtulmuş, New York'taki oturumları değerlendirirken, ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir Gazze oturumunun gerçekleştiğini ve 10 ülkenin BM Genel Kurulu vesilesiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasının "her türlü takdirin üstünde" olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu kararların ülkelerin meclislerinden geçtiğine dikkat çekerek ilgili meclis ve hükümetleri tebrik etti.

BM oturumlarının Filistin davası açısından "fevkalade önemli bir geçiş dönemi" olduğuna inandığını ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimizin hislerine tercüman olarak, milletimizin çok ötesinde çok geniş bir coğrafyanın ve dünyanın hemen her yerindeki mazlum milletlerin temsilcisi, sözcüsü olarak hem Gazze özel oturumunda hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma, tarihi nitelikte konuşmalardır. Tarihe not düşülmüştür. Türk milletinin bütün olarak Filistin davasına vermiş olduğu destek bir kere daha teyit edilmiş ve bu destek de her türlü siyasi manipülasyonun üstünde vicdani ve insani gerekçelerle ortaya konulmuştur. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her iki oturumda ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim."

Meclisin tutumu ve beklentiler

Kurtulmuş, TBMM'nin İsrail saldırılarına ilişkin yaklaşık 700 günü aşkın süredir sergilediği tutumun ve tüm parti gruplarının ortak duruşunun altını çizdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen beş önemli kararın oy birliğiyle geçtiğini belirterek, bu oturumların öncelikle acil ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barış için önemli bir adım olmasını umduğunu söyledi.

Kurtulmuş, ayrıca BM'deki toplantıların Filistin Devleti'nin somut ve egemen bir yapı olarak tanınmasına katkı sağlamasını temenni etti ve "Birleşmiş Milletler'deki bu toplantıların önemli bir kazanım olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Sıradaki aşama

Toplantının devamında, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinden temsilcilerin dinlenmesine geçildi. Komisyonun, aldığı görüş ve veriler ışığında rapor çalışmalarını tamamlayarak Meclis'e sunması hedefleniyor.