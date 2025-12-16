Kurtulmuş: 'İddiasız Türkiye Bu Coğrafyada Ayakta Duramaz' - 16. Büyükelçiler Konferansı

16. Büyükelçiler Konferansı: Kurtulmuş'tan Türkiye'nin iddiası vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan büyükelçilerle buluştu. Kurtulmuş, dünyada belirsizliklerin arttığı ve kurumların işlevlerini yitirdiği bir dönem yaşandığını söyledi.

Dış politika, insani diplomasi ve yeni dünya düzeni

Kurtulmuş, tarihte ilginç zamanların yaşandığını, belirsizliklerin ve her alanda değişimin hüküm sürdüğünü belirterek, "Kurumların zorlandığı, uluslararası kurum ve kuruluşların zorlanmanın ötesinde artık büyük ölçüde fonksiyonsuz kaldığı, işlevlerini yitirdiği bir dönemden geçiyoruz. Hiç şüphesiz dünyayı yönettiğini zannettiğimiz kuralların bir bir her birinin aşındığı fiili hayatta hiçbir etkilerinin olmadığını müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türk dış politikasında prensipler ve tutarlılığın önemine dikkat çekerek, "Herkese açık yüreklilikle, prensipler çerçevesinde müzakerelerimizi yaparak barışın, istikrarın ve güvenin sağlanması için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz" dedi. Ayrıca Türk dış politikasının en belirgin özelliklerinden birinin insani diplomasi olduğunu vurguladı ve Filistin ile Afrika başta olmak üzere ihtiyaç sahibi bölgelere hızlı ve etkin yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin çok taraflı ve adil bir küresel düzen inşa etme hedefini ifade ederek, "Adil, hakkaniyetli, kalıcı bir barış sisteminin, bir barış paktının kurulabilmesi ve bu anlamda da yeni bir küresel sistemin hakkaniyet ve adalet üzerinde inşa edilebilmesi için her platformda yeni bir dünya düzeninin şart olduğunu dile getirmektedir." ifadelerini aktardı. Kurtulmuş, bu yeni düzenin yakın zamanda gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin öncü olacağını söyledi: "Bunda da Türkiye önde olacaktır."

"İddiasız olan bir Türkiye bu coğrafyada ayakta duramaz"

Kurtulmuş, dış politika için iddia, kararlılık ve tutarlılık gerektiğini belirterek, "Her şeyden evvel bu çerçevede geliştirilen Türk dış politikası iddialıdır, kararlıdır ve tutarlıdır. Bu bölgede, bu coğrafyada, bu zamanda, bu zaman diliminde Türkiye’ye iddiasız olmak yakışmaz. Dahasını söyleyeyim, iddiasız olan bir Türkiye de bu coğrafyada ayakta duramaz." sözlerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' süreci ve iç siyaset

Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye' sürecinin önemine değinerek sürecin kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini söyledi: "Ümit ediyoruz ki en kısa sürede örgütün içeride ve dışarıda bütün bileşenleriyle birlikte silah bırakma çağrısına uyarak kendisini fesih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte artık bu meselenin tamamen ortadan kalkacağı aşikardır."

Devamında, geçmişte benzer çabaların farklı odaklar tarafından akim kaldığını belirtti; 2013 sürecine atıf yaparak o dönemdeki girişimlerin heba edildiğini söyledi ve bu kez kararlılıkla sürecin yürütüldüğünü anlattı. Kurtulmuş, milli iradenin meseleyi gözetlediğini ve siyasi uzlaşıyla çözüme ulaşma çabalarının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir tecrübe olacağını vurguladı.

Kurtulmuş, partiler arası iş birliğinin önemine değinerek, sürecin başarıyla tamamlanması halinde bunun çatışma çözümü alanında Türkiye modeli olarak dünyaya örnek teşkil edeceğini ifade etti.

16. Büyükelçiler Konferansı