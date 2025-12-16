Kurtulmuş: İddiasız Türkiye Bu Coğrafyada Ayakta Duramaz

Numan Kurtulmuş: "İddiasız olan bir Türkiye bu coğrafyada ayakta duramaz"

16. Büyükelçiler Konferansı'nda dış politika ve 'terörsüz Türkiye' vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara’da bulunan büyükelçilerle buluşmasında, tarihte ilginç zamanların yaşandığını ve belirsizliklerin arttığını ifade etti. Kurtulmuş, uluslararası kurumların zorlandığı ve birçok kuruluşun işlevlerini büyük ölçüde yitirdiği bir dönemden geçildiğini söyledi: "Kurumların zorlandığı, uluslararası kurum ve kuruluşların zorlanmanın ötesinde artık büyük ölçüde fonksiyonsuz kaldığı, işlevlerini yitirdiği bir dönemden geçiyoruz."

Kurtulmuş, Türk dış politikasının şeffaflık ve tutarlılık temelinde yürütüldüğünü belirterek, "Herkese açık yüreklilikle, prensipler çerçevesinde müzakerelerimizi yaparak barışın, istikrarın ve güvenin sağlanması için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz" dedi. Dış politikanın diğer önemli boyutunu insani diplomasi olarak nitelendirdi ve Filistin ile Afrika'daki mazlum halklara yönelik insani yardımın önemini vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin küresel siyasette adil ve hakkaniyetli bir yeni sistemin kurulması gerektiğini savunarak, "Bu salonda bulunanların çoğunun göreceğinden eminim... yeni, adil, küresel bir dünya sistemi mutlaka ama mutlaka kurulacaktır. Bunda da Türkiye önde olacaktır" ifadelerini kullandı. Dış politikanın yalnızca temenniyle değil, sonuç odaklı ilkelerle yürütülmesi gerektiğini belirtti ve "Her şeyden evvel bu çerçevede geliştirilen Türk dış politikası iddialıdır, kararlıdır ve tutarlıdır" şeklinde konuştu. İddiasız olmak ise bu coğrafyada sürdürülemez vurgusu yaptı.

Konuşmasında "terörsüz Türkiye" sürecine de geniş yer veren Kurtulmuş, sürecin kısa sürede önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Örgütün iç ve dış bileşenlerinin silah bırakmasıyla birlikte meselenin tamamen ortadan kalkacağının aşikâr olduğunu söyledi. Terörün Suriye, Irak, Lübnan ve bölge genelinde sona ermesinin bölgesel huzur ve güven için kritik olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, geçmiş dönemlerde (Demirel, Özal, Erbakan dönemleri) terörle mücadele girişimleri olduğuna; 2013'teki sürecin ise bazı unsurlar tarafından sekteye uğratıldığına dikkat çekti. Bu defa sürecin farklı olduğunu, milli iradenin meseleyi gözetleyip yönetmekte kararlı olduğunu belirtti. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarına vurgu yaparak, partilerin zıt görüşlere sahip olsalar da ortak meselelerde birleşebileceğini ve bunun Türkiye demokrasisi için önemli bir deneyim olacağını söyledi.

Kurtulmuş, sürecin başarıyla sonuçlanması halinde bunun bir Türkiye modeli olarak çatışma çözümlerine örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti.

16. Büyükelçiler Konferansı