Kurtulmuş: İsrail'in BM ve uluslararası üyelikleri askıya alınsın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Olağanüstü Genel Kurul Konuşması

TBMM Genel Kurulu, Başkan Numan Kurtulmuş yönetiminde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve kıtlık politikaları ile bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Genel Kurul'da tartışılanlar

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nde TBMM Genel Kurulu olarak 6 ortak bildiri ve Başkanlık Tezkeresinin kabul edildiğini hatırlatarak, dün ve bugün artan saldırganlık sebebiyle yeniden bir araya gelindiğini belirtti.

Kurtulmuş, İsrail'in on yıllardır süren işgal, imha ve ilhak politikalarının son iki yılda soykırım boyutlarını aştığını vurgulayarak, "Bugün, artık somut adımların acilen atılmasını ve İsrail soykırım politikalarından dönene kadar, vazgeçene kadar BM (Birleşmiş Milletler) dahil tüm uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum, uluslararası camiaya ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivillere yönelik saldırılar ve insani yıkım

Kurtulmuş, konuşmasında Gazze'de şimdiye kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini, sivil altyapının kasıtlı hedef alındığını, okulların, ibadethanelerin ve hastanelerin bombalandığını söyledi.

Nasır Hastanesi saldırısına dikkat çeken Kurtulmuş, hastalar, sağlık çalışanları ve uluslararası basın mensupları dahil onlarca masum insanın öldüğünü hatırlatarak, Gazze'deki 36 hastaneden 33'ünün ya tamamen yok olduğunu ya da ağır hasar aldığını ve bunun sonucunda fiilen sağlık hizmetlerinin verilemez hale geldiğini ifade etti.

İnsani yardım, yeniden inşa ve güvenlik önerileri

Kurtulmuş, açlık ve kıtlığın aylardan beri bir yok etme yöntemi olarak kullanıldığını belirterek, gıda yardım konvoylarının bile hedef haline getirildiğini kaydetti. İsrail'in Gazze'yi bilerek açlığa mahkum ettiği iddiasının BM ve diğer kuruluşlarca doğrulandığını söyledi.

Kurtulmuş'un önerileri arasında şunlar yer aldı: derhal ateşkes, tüm silahlı birimlerin bölgeden çekilmesi, hazırlanan uluslararası insani yardım ve imar planları temelinde Gazze'nin acilen yeniden ayağa kaldırılması, bölgenin yönetiminin Filistinlilere ait olması ve güvenliğin BM barış gücü tarafından sağlanması. Ayrıca, İrlanda Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği üzere BM tarafından insani şartları sağlamak amacıyla bir güç gönderilmesi talebi yinelendi.

Kudüs, Batı Şeria ve E1 bölgesi

Kurtulmuş, İsrail'in şiddeti sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Kudüs ve Batı Şeria'da da silahlı güçler ve yerleşimciler aracılığıyla şiddetin arttığını, toprak işgali ve yasa dışı yerleşim inşasının hızlandığını belirtti. Özellikle E1 bölgesinde Kudüs'ün doğusunu Batı Şeria'dan ayırmayı amaçlayan yasa dışı yerleşim kararı uluslararası infiale yol açtığını söyledi.

Ayrıca Kurtulmuş, İsrail parlamentosunun uluslararası hukuka aykırı şekilde UNRWAnın faaliyetlerini yasaklayan, Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların ulaşmasını engelleyen ve Filistin topraklarının ilhakı yönünde kanunlar kabul ettiğini ifade etti.

Uluslararası tepkiler ve parlamenter girişimler

Kurtulmuş, dünyanın birçok yerinde İsrail'e karşı tepkilerin yükseldiğini, bazı Batılı hükümetler ile parlamentoların bile eleştiri ve yaptırım yönünde adımlar atmaya başladığını, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararlarını değerlendirdiğini belirtti. Örnek olarak Hollanda'da hükümet krizine yol açan gelişmeler ile ABD Kongresi'ndeki tavır değişiklikleri aktarıldı.

Kurtulmuş, parlamenter alanda İsrail'in daha fazla tecrit edilmesi için çok boyutlu çabaların artırılacağını vurguladı: "Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda daha fazla tecrit edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymalıyız."

TBMM'nin adımları ve kararlılığı

TBMM'nin önceki karar ve girişimlerine değinen Kurtulmuş, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada Türkiye'nin müdahil olması sürecine Meclisin katkı sunduğunu, Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'da konuk edildiğini ve TBMM'nin Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu gibi inisiyatiflerle Filistin davasının savunulmasında rol oynadığını hatırlattı.

Kurtulmuş, 7 Kasım 2024'te Brezilya'da katıldığı P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde dile getirdiği gibi, artık sözün tükendiğini belirterek tekrar etti: "Maalesef artık sözün bittiği yerdeyiz."

Konuşmasını, TBMM'nin Filistin halkının haklarını savunmaya, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına ve iki devletli çözüm perspektifinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dair taahhütle sonlandıran Kurtulmuş, "Tam anlamıyla özgür ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye TBMM olarak destek olacağımıza, öncülük yapacağımıza bir kere daha buradan söz veriyorum." ifadesini kullandı.