Kurtulmuş, Japon Arama Kurtarma Ekibiyle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japon Arama Kurtarma Ekibiyle Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’ye destek amaçlı gelen Japon arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi. Ziyaret, Tokyo’da gerçekleştirildi. Kurtulmuş, Japon ekibe teşekkür ederek, "Çok fedakarca, insan üstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır." dedi.

Türk-Japon İlişkilerinde Dayanışma

Kurtulmuş, depremlerin ardından bölgeye ilk ulaşan yardım ekibinin Japonya'dan geldiğini hatırlatarak, dönerken bu özel anıları unutmamak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk-Japon ilişkilerinin tarih boyunca olumlu bir seyir izlediğini ifade ederken, "İki toplumun kültürel yakınlığı ve acılardaki ortak paydaşlık önemlidir," dedi.

Japon Ekibin Liderinden Teşekkür

Japonya Dışişleri Bakanlığı Arşiv Bölümü Kıdemli Daire Başkanı Hideaki Yamamoto, Kurtulmuş’a nazik kabulü için teşekkür ederek, iki milletin yardımlaşma geleneğine dikkat çekti. Yamamoto, Kahramanmaraş’a gitmek üzere 74 kişilik bir ekip oluşturduklarını anlattı ve "Türkiye ve Japonya, sıkıntı anlarında birbirine destek olan iki dost millet," dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ekiple olan sohbetinin ardından onlara teşekkür plaketi takdim etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya geldi.