Kurtulmuş, Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev'i Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan Büyükelçisine Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti. Meclis'teki bu resmi görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği konuları ele alındı. Kurtulmuş, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki istikrarlı ilişkilere dikkat çekerek, gelecekteki iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Kırgızistan, Türkiye'nin önemli bir stratejik ortağı olarak değerlendiriliyor ve her iki ülke de birbirleriyle olan bağlarını daha da güçlendirmek konusunda kararlılık gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i (sol 2) kabul etti.