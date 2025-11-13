Kurtulmuş: KKTC'nin uluslararası tanıtımı önceliğimiz

TBMM'de kabul ve taziye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, makamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Meclis’e gelişinde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde karşılayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erhürman ile el sıkıştı ve daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçikler için derin üzüntü duyduklarını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.

KKTC'nin statüsü ve uluslararası tanıtım vurgusu

Görüşmede Kurtulmuş, Erhürman’ın Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapmasının önemine dikkati çekti ve TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Seçimdeki başarısından dolayı Erhürman’ı tebrik eden Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC’nin adadaki Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca gördüğü zorluklara işaret ederek, Enosis planları çerçevesinde adanın Türklere karşı uzaklaştırılmak istendiğini, Annan Planı gibi teklifler olmasına rağmen olumsuz tutumların ödüllendirildiğini hatırlattı. Bu çerçevede Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir."

İki devletli çözüm ve garantörlüğün önemi

Kurtulmuş, KKTC’de "iki devletli çözümden başka bir yol olmadığının" altını çizdi. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin artık işbirliğinin ötesinde, birlikte hareket etme becerisi kazandığını belirterek, siyasi görüş ayrılıklarının olabileceğini fakat ortak milli hedefler doğrultusunda birlikte yürümenin süreceğini söyledi.

Ayrıca Kurtulmuş, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün bölgedeki gelişmeler ışığında ne kadar hayati olduğunun görüldüğünü ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin KKTC’nin varlığını korumada kararlı olduğunu vurguladı.

Erhürman: İlişkiler benzersiz ve değerli

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise TBMM çatısı altında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC ilişkilerini başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkiyle kıyaslanamayacak kadar özel olarak nitelendirerek, TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki yakın temas ve dostluk gruplarıyla sürekli görüş alışverişinde olduklarını söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sürdürdüğü varoluş mücadelesine dikkat çekerek, TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki ilişkilerin bu mücadelenin dünyaya anlatılmasında son derece değerli olduğunu ve Türkiye’nin katkılarının kıymetli olduğunu ifade etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, MAKAMINDA KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ. KURTULMUŞ, MECLİS'E GELİŞİNDE KARŞILADIĞI CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN İLE TÜRKİYE VE KKTC BAYRAKLARI ÖNÜNDE EL SIKIŞTI.