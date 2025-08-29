Kurtulmuş: Komisyonun Amacı Örgütün Kendini Feshetmesinin Tescili

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun varoluş gerekçesini ve sürecin nasıl yürütüleceğini AA Editör Masası'nda anlattı. Kurtulmuş, komisyonda alınacak çalışmaların raporlaştırılacağını ve nihai kararın Parlamento Genel Kurulu'nda verileceğini vurguladı.

Komisyonun amacı ve temsiliyet

Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, komisyonda Meclis Genel Kurulu'ndaki bir parti dışındaki tüm partilerin yer aldığını ve bu partilerin Türkiye'de oy kullanan seçmenlerin yüzde 92-93'ünü temsil ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, komisyonun kuruluş gerekçesini açıkça şöyle ifade etti: "(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) Bu komisyonun varoluş sebebi örgütün kendini feshetmesidir.... Dolayısıyla bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespit ve tescil edilebilmesi şarttır ki geri kalan adımlar atılabilsin."

Çalışma usulü ve eski örgüt mensuplarının durumu

Kurtulmuş, komisyonun yasa önerisini, biçimini ve önceliklerini raporlaştırıp Genel Kurul'a sunacağını söyledi. Komisyonun, parlamento çoğunluğuna yakın ortak kanaat oluşturması halinde 5'te 3 çoğunlukla karar alınmasının parlamento genelini etkileyeceğini ifade etti.

Eski örgüt mensuplarının durumu ile ilgili olarak Kurtulmuş, "Henüz bu konular fiilen komisyonda konuşulmaya başlanmadı ama bir müddet sonra, süreç ilerleyince ... örgütün silahlarını bıraktığı ve kendisini tamamıyla feshettiği tespit edildikten sonra bu süreçle ilgili de bir adım atılacak, konuşulacak." dedi. Komisyonun hangi konulara yoğunlaşacağının ise yürütülecek çalışmalarla şekilleneceğini belirtti.

Bölgesel kazanımlar: "Terörsüz Türkiye"

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tamamlanmasının hem bölgeye hem Türkiye'ye büyük ivme kazandıracağını söyledi. Bölgedeki huzurun artacağına, Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerinin güçleneceğine dair beklentisini dile getirdi.

Konuşmasında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bir kere muazzam bir huzur ortamının bölgede hakim olacağına yürekten inanıyorum. ... Dört ülkede yani Türkiye'nin dışında diğer üç ülkede Suriye'de, Irak'ta ve İran'da bulunan Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin bu vesileyle yönlerini bir kere daha ve çok kuvvetli bir şekilde Türkiye'ye döneceğini görüyorum." Kurtulmuş, sınır komşusu Suriye ile olan 911 kilometre sınırın ticari, kültürel ve siyasi ilişkiler açısından önemine dikkat çekti.

Siyasi sorumluluk, medya ve sivil toplum

Kurtulmuş, komisyon üyelerine ve siyasi partilere sürecin "siyasi PR" malzemesi haline getirilmemesi çağrısında bulundu: "Öncelikle bir kere bütün siyasete şu tavsiyede bulunmak isterim, bu işin herhangi bir şekilde siyasi PR'ı üzerinde kimse durmasın. Kişisel PR üzerinde kimse durmasın."

Ayrıca medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü vurgulayan Kurtulmuş, toplumsal rızanın artırılmasının önemine işaret etti. Akademisyenler, araştırmacılar ve enstitülerin komisyona tanınacak temsili dinleme fırsatlarıyla katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Kurtulmuş, komisyonun 51 üye ile yoğun mesai harcadığını belirterek, herkesin üzerindeki sorumluluğu hatırlattı ve sürece dair ümitli olduğunu ekledi.

TBMM'nin Gazze diplomasisi ve olağanüstü toplantı

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve Meclis'in Filistin davasındaki duruşunu uluslararası platformlarda savunmaya devam ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, 18 Nisan 2025'te İstanbul'da kurulan "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nu hatırlattı.

Meclisin Gazze gündemli toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son gelişmeleri paylaşacağını ve toplantı sonunda ortak bir deklarasyon ilan edilmesinin ümit edildiğini belirtti. Kurtulmuş, İsrail'in son kararları ve bölgedeki gerilim nedeniyle Meclis'in ortak bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

