Kurtulmuş: Meşruiyetin Kaynağı Millet — TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında Meclis'in rolünü ve önceliklerini vurguladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis'in görev ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, TBMM'yi sadece yasama organı olarak değil, devlet kuran, darbelere karşı milletin iradesini en zor şartlarda savunan ve milletin iradesinin tecelli ettiği önemli bir demokrasi meydanı olarak nitelendirdi. Meclis’in halkın taleplerini yasama gözetiminde karşıladığını ve denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

"Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz."

Kurtulmuş, TBMM'nin sadece iç meselelerle sınırlı kalmayıp, bölge ve dünya meselelerinde de millet adına duyarlı şekilde hareket ettiğini, son iki yılda özellikle Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere karşı TBMM'nin ortak tutum sergileyerek dünya parlamentolarına örnek olduğunu belirtti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Kurtulmuş, TBMM'nin 3. Yasama Yılı'nda kurduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, Türkiye tarihinin yaklaşık 50 yılına mal olmuş terörü tamamen ortadan kaldırma ve kardeşliği tahkim etme hedefiyle önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Komisyonun kırıcı olmayan üslupla farklı görüşleri dinlediğini ve toplumun farklı kesimlerinin fikirlerini paylaşmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm siyasi partilere teşekkür eden Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye, aynı zamanda terörsüz bir bölge olacak" diyerek bu sürecin Türkiye'nin uluslararası gücünü artıracağını ifade etti.

Yeni anayasa, içtüzük ve seçim düzenlemeleri

TBMM Başkanı, Meclis'in bir diğer önemli sorumluluğunun günün gereklerine uygun, çağdaş, demokrat, kapsayıcı bir yeni anayasa hazırlamak olduğunu söyledi. Ayrıca Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda yapılacak düzenlemelerin Türkiye siyasetinin demokrasi çıtasını yükseltme beklentileri arasında olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, siyasette dil ve üsluba riayet edilmesinin Meclis seviyesini yükselteceğini, en keskin tartışmaların dahi yapıcı bir dille yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim etti.