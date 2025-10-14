Kurtulmuş, Muhammed İkbal'in Kabrini ve Badşahi Camisi'ni Ziyaret Etti

Lahor'da anma ve temaslar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret etti ve Badşahi Camisi'ni gezdi.

Türkiye'nin de katıldığı "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" için bulunduğu Pakistan'da temaslarını sürdüren Kurtulmuş, Lahor kentinde; Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ve Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan ile birlikte İkbal'in kabrini ziyaret etti.

Kurtulmuş, kabrine çelenk bıraktı, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Ardından İkbal'in kabrinin bulunduğu Badşahi Camisi'ni gezerek cami hakkında bilgi aldı.

Ziyarette imzaladığı anı defterine şunları yazdı:

Pakistan'ın en büyük düşünürlerinden, şairlerinden ve münevverlerinden biri olan Allame Muhammed İkbal'in sözleri ve fikirleri, sadece Hint Yarımadası'ndaki Müslümanları bağımsızlık mücadelesine teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda onur, adalet ve gelişme çağrısıyla İslam alemine yol gösterici olmuştur.

Türkiye olarak Allame İkbal'in kalbimizde çok özel bir yeri vardır. Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin yanında durmuş, Müslümanların desteğini ve dayanışmasını harekete geçirmiştir. Çabaları, milletlerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağında müstesna bir yere sahiptir.

İkbal'in Mevlana sevgisi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile entelektüel akrabalığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e desteği de milletimiz için büyük bir kıymettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına, hayatı ve eserleri sadece Pakistan için değil, tüm İslam ümmeti için bir rehber olan bu büyük şahsiyete en derin saygılarımı sunuyorum.

Ziyarette ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Abdulmait Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Azerbaycan milletvekilleri de yer aldı.

