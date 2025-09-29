Kurtulmuş, Orban ile Budapeşte'de Görüştü: Türkiye-Macaristan Stratejik Ortaklık Vurgusu

Kurtulmuş-Orban Görüşmesi Budapeşte'de Gerçekleşti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı ile stratejik ortaklığı ve bölgesel konuları görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşme, Başbakanlık Ofisi Karmelita Manastırı'nda gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, görüşmede gösterilen misafirperverlik için Orban'a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Orban'ın ortak hedefleri çerçevesinde güçlü şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her iki ülkenin yararına olduğuna vurgu yaptı.

Hükümetler arasındaki yakın çalışmanın parlamentolar düzeyinde de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine gerçekleştirdiği iade-i ziyaret ile TBMM ve Macaristan Ulusal Meclisi arasında imzalanan işbirliği mutabakat zaptının iki ülke parlamentoları arasında ahdi zemini oluşturacağını söyledi.

Kurtulmuş, Macaristan'ı Türk dünyasının ve Avrupa kıtasının ortasındaki en önemli paydaşı olarak gördüklerini belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesinin gözlemci üye sıfatıyla Macaristan'da yapılmasının değerli olduğunu vurguladı. Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyada 300 milyona ulaşan Türk dünyasının yeni dünya için bir barış ve istikrar ekseni oluşturabileceğini ifade etti.

Yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının Türkiye'de gerçekleşecek olmasının önemine değinen Kurtulmuş, bu toplantıların savunma sanayi, enerji, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliklerini ileri taşıyacağını söyledi. Ayrıca TBMM Genel Kurulu gündeminde bekleyen Macaristan ile savunma sanayi alanındaki anlaşmanın nihai hale gelmesi için harekete geçileceğini bildirdi.

Zor bir dönemden geçildiğini, Türkiye ve Macaristan'ın yer aldığı coğrafyada yaşanan gerilim ve çatışmaların dünya sistemindeki dengesizliğin bir yansıması olduğunu belirten Kurtulmuş, kuralları olan bir dünya sisteminin kalmadığına dikkat çekti.

Kurtulmuş, Macaristan'ı da yakından ilgilendiren en önemli konulardan birinin Rusya-Ukrayna savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu konudaki müzakerelerine vurgu yaptı. Ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan tutumunun dünya barışını tehdit eden bir başka durum olduğunu, iki seneyi aşan saldırılar sonucu bir şehrin tamamen yok olduğunu ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail'in birkaç bölge ülkesinin egemenlik haklarına saldırdığını belirten Kurtulmuş, bu saldırganlığın acilen sonlandırılması gerektiğini kaydetti. Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mottosunun önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, Türkiye ile Macaristan arasında her gün gelişen işbirliğinin bölge barışının sağlanması için önemli garantilerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Macaristan'ın verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Görüşmede Yer Alanlar

Görüşmeye, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da katıldı.

